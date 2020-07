Policía de Hong Kong dispara con cañón de agua contra manifestantes

Miles de manifestantes se congregaron este miércoles en las calles de Hong Kong para protestar por la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para el territorio y que ya ha dejado las primeras detenciones por incumplirla.



Incluso, agencias internacionales registraron que los antidisturbios emplearon camiones con cañones de agua para tratar de dispersar a los manifestantes, y también lanzaron botes de gas lacrimógeno, mientras que quienes protestaban levantaron barricadas y, en algunos casos, les prendieron fuego.

Según la última cifra oficial compartida por la policía en redes sociales, más de 300 personas fueron arrestadas durante la jornada de hoy, de las que nueve lo han sido bajo el amparo de la nueva normativa.



Las autoridades habían prohibido, por primera vez en 17 años, la tradicional manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio, fecha en la que se conmemora la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997.



No obstante, y pese a la numerosa presencia policial -unos 4.000 agentes fueron desplegados- y a que las principales calles fueron acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la orden policial y salieron a protestar, tal y como habían reclamado usuarios de los foros en internet del movimiento prodemocrático hongkonés.



Eso sí, el número de participantes en esta protesta fue muy inferior al registrado en las marchas del 1 de julio de otros años. La policía emitió varios comunicados recordando que la marcha no estaba autorizada, reclamando a los manifestantes que se dispersaran y advirtiendo de que, de no atender esa exigencia, se procedería a llevar a cabo detenciones.



Entre tanto, el diario local "South China Morning Post" informa, citando a fuentes policiales, de que los agentes han recibido autorización para detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslóganes relacionados con la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad, que han sido ilegalizados.

Manifestaciones en Hong Kong. Foto: EFE

Primeras detenciones bajo la nueva ley

La primera detención de ese tipo la anunció la policía en torno a las 13.30 hora local (05.30 GMT): "Un hombre fue detenido por sostener una bandera independentista de Hong Kong (...), infringiendo la ley de seguridad nacional. Es la primera detención llevada a cabo desde que la ley está en vigor".



Más tarde, una mujer fue detenida por portar una pancarta con el lema "Independencia de Hong Kong" y banderas del Reino Unido y Estados Unidos.



Asimismo, el cuerpo policial informó de que un agente resultó herido por un manifestante, que lo apuñaló con un objeto punzante en el hombro cuando estaba tratando de detener a una persona: “Los testigos no ofrecieron ayuda y los sospechosos huyeron. La policía expresa su mayor condena ante este acto violento”.



Desde hoy, los agentes cuentan con una nueva pancarta de advertencia para los manifestantes, basada en las provisiones marcadas en la nueva normativa. "Están mostrando banderas o pancartas, gritando consignas o comportándose con una intención de secesión o subversión, que podrían suponer delitos tipificados en la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Podrían ser detenidos y procesados", avisa el cartel, de color morado.

Manifestaciones en Hong Kong. Foto: EFE

Policía de Hong Kong dispara con cañón de agua

La policía hongkonesa dispersó con un cañón de agua a pequeños grupos de manifestantes reunidos, a pesar de que esté prohibido, al día siguiente de la adopción por parte de China de una nueva ley de seguridad nacional, constataron periodistas de la AFP.



El camión lanzó chorros de agua que estaba mezclada con una solución de pimienta irritante, impactando en varias oportunidades a manifestantes y periodistas, entre ellos reporteros de la AFP, en Causeway Bay, un barrio muy comercial de la ciudad.



La ley de seguridad de Estado en Hong Kong, adoptada el martes, permite reprimir cuatro tipos de delitos contra la seguridad del Estado: las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.



AFP Y EFE