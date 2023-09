A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra el triste y angustioso momento en el que una menor de edad, al parecer, se resiste a casarse con un hombre mayor.



En el clip se ve cómo los padres la obligan de todas las maneras posibles para que ella firme un acta, que supuestamente, consolida el escabroso compromiso marital, mientras ella se rehúsa entre gritos y lágrimas a coger la pluma.

De acuerdo con medios locales, el hecho tuvo lugar en Bangladés, el país ubicado al este de la India, en la Bahía de Bengala, conocido por padecer un alto índice de pobreza y establecer convenios forzados de matrimonio infantil.



A pesar de que contraer nupcias con menores de edad en esta región es ilegal desde 1929, esta problemática se mantiene entre sus habitantes, lo que ubica a la región en el cuarto índice más elevado del mundo con respecto al matrimonio antes de los 18 años, después de Nigeria, la República Centroafricana y Chad, según la organización internacional 'Girls Not Brides'.



Situación que podría ser la del clip, donde se ve a la menor de edad cerrar los puños de sus manos con toda la fuerza posible para no sostener el esfero que sus padres de manera insistente la obligan a sujetar, con el fin de conseguir su firma en el papel.



Entre gritos la adolescente, de la que se desconoce su edad exacta, se intenta liberar de los brazos de su padre que la fuerza a permanecer quieta, mientras su madre lucha para abrirle las manos.



Sin embargo, la escena siguiente es más impactante, pues de repente un hombre del que no se sabe si es su familiar o el sujeto con el que se va a casar, la sujeta por detrás y le jala el cabello de manera violenta hasta que la niña se escurre al suelo, mientras su llanto se incrementa.

Aunque el hecho no ocurre en medio de una celebración que indique que en efecto es una ceremonia de casamiento, sino que sucede en un almacén de ropa, los internautas afirmaron que podría ser un matrimonio infantil obligado. Acto que calificaron de indigno y como una falta a los derechos fundamentales de la menor.

Este es un fenómeno afecta el desarrollo social y personal de las víctimas, "ya que al ser obligadas a casarse pierden a su familia, amigos, escuela y toda opción de progresar. Incluso a los diez u once años se espera que asuman las tareas domésticas y al poco tiempo la maternidad", según la escritora y filántropa Melisa Gates en su libro 'No hay vuelta atrás'.

17% de uniones en pareja del país involucran a jóvenes de 13 a 19 años



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

