Más de 1.600 jugadores participan desde hoy en la ciudad de Yokohama en los Campeonatos Mundiales de Pokémon, que por primera vez se celebran en Japón y donde intentarán conquistar los títulos en las distintas disciplinas competitivas.



Miles de personas se desplazaron desde primera hora del sábado al complejo de convenciones Yokohama Pacífico de esta ciudad al sur de Tokio, situado cerca de la estación de Minatomirai, que se ha engalanado con el logo del evento y la imagen de numerosos Pokémon en escaleras mecánicas, tornos, suelos y paredes para la ocasión.

Los Campeonatos Mundiales de Pokémon están compuestos por cuatro disciplinas: el juego de cartas TCG, las batallas de los videojuegos (actualmente "Pokémon Escarlata/Púrpura"), el juego por equipos "Pokémon UNITE" y el juego para móviles "Pokémon GO", para los que hay registrados más de 1.600 personas de todo el mundo en esta edición de 2023.



Hacerse un hueco en este grupo no es tarea fácil. Los clasificados necesitan una puntuación suficiente para alzarse con un puesto, que se obtiene participando y ganando en los distintos campeonatos oficiales celebrados alrededor de todo el mundo previamente.



El peruano Carlos Medina, que logró hacerse con una plaza en el campeonato de cartas, describe el proceso como "arduo", sobre todo por la cantidad de viajes que ha tenido que realizar para llegar hasta allí.

(Siga leyendo: Pokédex rusa cataloga a varios Pokémon como ladrones o armas de guerra: ‘Macabros’).

"He conocido al menos ocho o diez países. Probablemente, he viajado más este año que en toda mi vida", dice a EFE en uno de los momentos de descanso entre partida y partida. Alrededor, más de 600 mesas a la espera de ser ocupadas por los próximos entrenadores, como se conoce a los jugadores de esta franquicia, de todas las edades.



Junto a él han viajado hasta Yokohama sus compatriotas Fabricio Valdivia, Ángel Aranieva y Rodrigo Montoya, también clasificados, y el creador de contenidos Rafiki, de El Baúl de Rafiki, que no obtuvo puntos suficientes para disputar los Mundiales, pero ha viajado hasta el archipiélago con uno de los codiciados pases de espectador.



"Desde el momento uno hasta ahora todo ha sido espectacular. Los avisos, el merchandising que están vendiendo, cómo lo venden, los trenes personalizados... Pokémon aquí se vive al cien, la gente es fanática", dice Rafiki, que está documentando toda la experiencia en vídeo para elaborar posteriormente contenido para sus redes.



Espera poder clasificar para el próximo Mundial, "para poder vivir la experiencia de jugar", añade con entusiasmo.

Facebook Twitter Linkedin

Asistir como espectador a los Campeonatos Mundiales de Pokémon es casi más complicado que hacerlo como competidor. Foto: María Roldán. EFE

Experiencia exclusiva

Asistir como espectador a los Campeonatos Mundiales de Pokémon es casi más complicado que hacerlo como competidor. "Básicamente, todo va por lotería", cuenta el francés Edouard Moinard, poseedor de uno de estos exclusivos pases sorteados a nivel internacional.



La organización no ha revelado el número de pases de espectador concedidos para el evento de este año, pero "dado el tamaño del evento, no los suficientes", asegura Moinard.



"El proceso consiste fundamentalmente en inscribirse en la lotería en una página web y cruzar los dedos muy fuerte", ríe.

(Lea también: Hombre asesinó a su vecino con una baraja de cartas Pokémon: 'Me dijo tonto').

El francés, que jugaba al juego de cartas de Pokémon en su niñez, retomó esta afición cuando se mudó a Japón hace cuatro años. La pandemia de covid-19, que paralizó el ocio y los torneos oficiales, lo llevó a hacer un nuevo parón, pero retomó el juego hace un año.



"No fui lo suficientemente bueno para clasificarme este año, pero quería verlos con mis propios ojos", explica.



En distintas áreas de los pabellones habilitados para competir se han instalado pantallas gigantes para que los espectadores puedan apreciar mejor los distintos juegos y las partidas están siendo también retransmitidas en directo a través de internet.

Así fue uno de los shows de Pokémon en Yokohama por el mundial que se celebrará este fin de semana pic.twitter.com/MqB39SevIA — Centro Pokémon (@CentroPokemon) August 10, 2023

(Además: Monster Energy presenta reclamo en contra de Pokémon).

Pese a que acceder a los torneos está restringido a competidores y espectadores, con motivo de los Mundiales se ha instalado un área de actividades relacionadas con Pokémon accesible para el público general, con zonas especiales para los más pequeños, hasta donde desde primera hora se acercaron numerosas familias.



Durante eventos como este es habitual también que se vendan productos exclusivos, una de las grandes razones por las que mucha gente se acerca hasta ellos, bien para llevarse un recuerdo o para abastecerse de merchandising que alcanza precios muy elevados en el lucrativo mercado de segunda mano.

EFE

Más noticias

En video: reencuentros de Ash, sus pokemones y amigos en el final de la serie

Estudiante colombiana con excelencia académica ganó una beca en Japón

A qué se debe el boom que está viviendo la bolsa de Japón, el mayor en 30 años