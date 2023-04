Una mujer rusa ha sido deportada de la isla indonesia de Bali tras ser arrestada por las autoridades tras hacerse viral una foto suya posando desnuda de espaldas frente a un árbol de 700 años que es sagrado para los lugareños.



La mujer de 40 años, identificada como Luiza Kosykh, salió de Denpasar (Bali) en un vuelo a última hora del domingo con destino a Moscú pocos días después de que fuera detenida por funcionarios de inmigración, dijo Nengah Sukadana, de la agencia de derechos humanos y jurídicos de Bali.

Una turista rusa que publicó una selfie posando desnuda delante de un árbol sagrado fue deportada de Bali, informó el lunes un funcionario de esta turística isla de Indonesia.



La mujer fue deportada el domingo en un vuelo de la aerolínea Emirates hacia Moscú, tras haber permanecido arrestada desde el pasado miércoles 12 de abril.



Su foto ante el gran árbol baniano de 700 años, sagrado para los hindús, fue tomada en 2021, pero desde entonces se ha hecho viral y provocó el enfado de los lugareños y la investigación de las autoridades.

Anggiat Napitupulu, de la agencia de derechos humanos y jurídicos, reconoció que la mujer deportada no sabía que la foto se haría viral, pero advirtió de que "eso no es una excusa para que Inmigración no aplique la ley porque se ha demostrado que es su imagen y que violó las normas".



"No todos los turistas saben lo que está permitido y lo que no en Bali. Por eso instamos a los lugareños a que observen su entorno para evitar que se repita el incidente", declaró en una rueda de prensa.



Su deportación se produce apenas dos semanas después de que otro ciudadano ruso fuera expulsado de Bali por posar medio desnudo en la cima de un monte sagrado.



Desde que estalló la guerra de Ucrania el pasado año, cientos de ciudadanos rusos se han instalado en la isla indonesia, lo que ha ocasionado episodios de tensión con la población local.

