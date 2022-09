17 meses estuvo un padre de familia sin ser enterrado. Había perdido la vida tras contagiarse de covid-19 y escalar a una grave neumonía. Pese a que se expidió el certificado de defunción, sus familiares les llevaron la contraria: creían que en realidad había caído en coma, del cual algún día- no muy lejano- despertaría.

Sus demás conocidos y seres allegados estaban consternados, pues Vimlesh Sonkar, de 35 años, era funcionario de impuestos en India. Tan pronto supieron de su deceso, iniciaron los planes para despedirlo en un gran funeral.



“Pagué la madera y el panditji (sacerdote). De repente, nos dijeron que Vimlesh volvía a respirar, pero no abría los ojos. Todos pensamos que sucedió un milagro”, aseguró Mohammad Tahir, uno de sus amigos, al diario local ‘Hindustan Times’.

Como ‘viento en popa’ se regó por todo el vecindario el supuesto milagro. La madre y la esposa del hombre impresionadas decían que “estaba vivo” porque lo oían constantemente respirar. Por tanto, lo refugiaron en casa desde abril de 2021 y evitaron la inspección de las autoridades.



“Cada vez que se preguntaba a la familia sobre su paradero, decían que Vimlesh estaba enfermo. La familia también trajo cilindros de oxígeno y les dijo a los lugareños que estaba en coma y que estaba siendo tratado en su casa. Estaban convencidos de que estaba vivo y mejoraría”, comentó la Policía a medios locales.

Se contagió de covid-19. Foto: iStock

Espera para volver al plano terrenal

La oficina de impuestos para la que trabaja Vimlesh mes tras mes recibió permisos y licencias que solicitaron sus familiares. Según dijeron, nunca les habían notificado que en realidad estaba muerto. Fue una carta anónima que llegó hasta sus manos por la cual decidieron buscar de inmediato la intervención a la residencia.



Un equipo de médicos y policías ingresó a la propiedad para rescatar el cadáver que, de acuerdo con los primeros indicios, habría sido embalsamado o momificado para no caer en total descomposición.

“Le hemos preguntado a la familia sobre la aplicación de la pasta en el cuerpo, pero han optado por permanecer en silencio”, expresó OP Gautam, médico, al ‘Hindustan Times’.



Una vez lo encontraron, le practicaron un electrocardiograma y otra serie de pruebas para insistir que estaba muerto. Aún así, la familia no lo creyó.

Los médicos constataron que estaba muerto. Foto: iStock

Para el padre de dos hijos, de 18 meses y cinco años, los meses de espera para una nueva oportunidad de vivir finalizaron. El cuerpo fue cremado sin más dilaciones.

¿Qué le pasará a la familia?

De acuerdo con la investigación, no habrían actuado solos. Al parecer, un médico los habría asesorado para que el cuerpo estuviera todo ese tiempo encerrado en cuatro paredes, por lo que él tendría que rendir indagatoria para precisar las condiciones de salubridad del hogar.



“Como aquí no se cometió ningún delito, no tomaremos ninguna acción contra nadie”, dijo Alok Ranjan, director médico de la ciudad de Kanpur, al medio ‘The Sunday Express’.

Eso sí, la Policía ya solicitó acompañamiento psicológico y psiquiátrico a su esposa, hijos, mamá, papá y hermanos con tal de conocer si hay otros motivos detrás del asunto para que lo hubiesen mantenido en ese estado.

