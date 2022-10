Salir de fiesta es una actividad recreativa en dónde usted se escapa por un momento de la rutina diaria para divertirse un rato, ya sea bailando, escuchando música que le gusta o hablando con sus amigos mientras se toma un trago. Sin embargo, ¿qué pasaría si después de salir de festejar, en vez de sentirse feliz, terminara encerrado en una jaula?

En Batangas, Filipinas, una mujer china resultó presa de su libertad durante veinte días en una jaula para perros, luego de haber salido de fiesta con un amigo.



Según el diario 'The Sun' a la mujer se le acercaron tres hombres mientras ella estaba tomando unos tragos en el bar, uno de ellos era de filipinas y los otros dos de china.



Los hombres, aprovechándose de la situación, lograron encontrar el número del novio de la chica para estafarlo y pedirle 200 mil euros (más de 900 millones de pesos colombianos).

Amenazaron al enamorado enviándole vídeos de su novia siendo golpeada con un bate de béisbol y, en medio de la angustia, el joven no dudó en contactarse con la policía para buscar a la secuestrada, aunque no tuvieron éxito.



Pero ese no fue el final de la historia. Veinte días después, el pasado seis de octubre, la mujer escapó de sus secuestradores y contactó con la policía para salvar su vida.

No obstante, cuando los agentes encontraron el lugar de los hechos, gracias a la información de la víctima, los hombres ya habían escapado. Ante eso, el jefe regional de la policía, José Melencio Nartatez se pronunció diciendo que “no podía aceptar que este tipo de actos pasarán, ni tolerar a esos criminales”.

Una mujer china fue secuestrada después de una noche de fiesta con su novio en Batangas, Filipinas y la mantuvieron dentro de una jaula para perros 20 días y golpeada con bates de beisbol hasta que logró escapar. Bestias...! pic.twitter.com/4421X6pH1J — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 15, 2022

Por otro lado, el embajador de China en Filipinas, Wang Yi, días antes del horrible suceso, había comentado que “en el país se estaban cometiendo secuestros de mujeres y que, por ende, era importante legitimar la seguridad de todos los ciudadanos”.

