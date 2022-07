An An, el panda gigante macho más viejo del mundo en cautiverio, falleció a la edad de 35 años en el Ocean Park de la ciudad semiautónoma de Hong Kong.



El parque temático anunció que el animal, cuya edad equivaldría a 105 años humanos, fue sacrificado tras deteriorarse su salud en las últimas semanas.



(Lea también: El oso panda ya no es especie 'en peligro', según China)



“Desafortunadamente, pero como se esperaba, la condición de An An llegó a un final el 21 de julio de 2022”, informó Ocean Park en un comunicado de prensa.

Durante los últimos días, en los que se negó a comer alimentos sólidos y solo bebía agua o líquidos con electrolitos, el panda estuvo mayormente inactivo y el personal del parque le tuvo que brindar atención médica para aliviar sus molestias.



(Además: Protección del oso panda no ayuda a todas las especies de su hábitat)



“An An nos ha traído gratos recuerdos con numerosos momentos reconfortantes. Echaremos mucho de menos su inteligencia y su carácter juguetón”, declaró el presidente del Ocean Park Corporation, Paulo Pong, en el comunicado.



An An vivió la mayor parte de su vida en el parque temático después de que él y su compañera, la panda Jia Jia, fueran regalados a Hong Kong por China en 1999, como parte de la diplomacia del panda que practica el Gobierno chino y que este 2022 cumple 50 años.



(Lea también: China crea planta solar con forma de oso panda)



Jia Jia, por su parte, falleció a la edad de 38 años en 2016, siendo hasta la fecha la panda hembra más anciana de la historia en cautividad.