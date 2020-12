Peligrosa infección acaba con varios pacientes de covid-19 en India

Un grupo de médicos del hospital Ganga Ram, de Nueva Delhi (capital de India), ha advertido sobre el desarrollo de una fuerte infección micótica en varios pacientes que se acababan de recuperar del covid-19.



La noticia ha prendido las alertas en ese centro médico, considerado uno de los más importantes de Nueva Delhi, ciudad cuya población llega a los 29 millones de habitantes, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (Desa).

Voceros del hospital explicaron a medios locales como 'The Times of India', que varios de sus pacientes, recientemente internados en unidades de cuidados intensivos tras contraer covid-19, han desarrollado mucormicosis.



Esta es una infección causada por varios tipos de hongos que suelen encontrarse en la materia orgánica en descomposición, como los restos de comida.



Aunque en los últimos 15 días el Ganga Ram solo ha reportado 13 casos de mucormicosis relacionada a la covid-19, los médicos están preocupados por el rápido incremento de casos de este mal.



"Usualmente vemos 2 casos de mucormicosis al mes", contó el doctor Manish Munjal del hospital en cuestión a 'The Times of India'.



Por otro lado, al menos cinco casos de la infección se reportaron en Ahmedabad, otra de las ciudades más pobladas de la India. Así lo confirmó el cirujano Parth Rana a medios locales.

De los 13 pacientes que han desarrollado la infección en la capital, cinco han muerto y "al menos tres han sufrido pérdida de la visión y han necesitado que se les retire el hueso de la mandíbula y la nariz para evitar que se expanda el hongo, uno de estos ha sido un hombre de 32 años", añadió Munjal al medio de ese país.



Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la mucormicosis suele presentarse en sus primeras etapas como una infección sinusal acompañada de congestión, dolor y secreciones. Luego causa la desintegración del cartílago que divide las fosas nasales.



Los expertos del Ganga Ram puntualizaron que esta infección suele ser adquirida principalmente en hospitales. "Las sospechas clínicas tempranas incluyen síntomas como obstrucción nasal, inflamación en los ojos y las mejillas, y costras secas alrededor de la nariz", explicó el doctor Varun Rai al citado medio.

Las razones detrás de este brote de mucormicosis en pacientes que tuvieron covid-19 aún no son completamente claras, pero se cree que tiene que ver con la medicación que recibieron.



"Nuestra ruta de acción para tratar los casos severos de covid-19 es la administración de esteroides. También damos inmunosupresores porque el coronavirus puede crear una tormenta de citoquinas que lleva al sistema inmunológico a atacarse a sí mismo", le explicaron los expertos a 'The Times of India'.

Esto generaría que el paciente esté más expuesto a infecciones micóticas, incluida la mucormicosis.



Hay que recordar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), India ha reportado más de 9,9 millones de casos por coronavirus. Esta cifra lo convierte en el segundo país más afectado por la pandemia en términos absolutos.

