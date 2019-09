Movimiento de los paraguas celebra 5 años con protestas en Hong Kong

La policía de Hong Kong empleó cañones de agua para dispersar a manifestantes que lanzaron cocteles Molotov contra un edificio del gobierno chino, en el marco de la conmemoración del quinto aniversario del Movimiento de los Paraguas en favor de la democracia.



Miles de hongkoneses se habían reunido para conmemorar esa campaña fallida, que sentó las bases para las protestas masivas que actualmente afectan el centro financiero de la excolonia británica.

Hong Kong atraviesa desde principios de junio su peor crisis política desde su retrocesión a Pekín en 1997, con acciones y reuniones casi a diario.



Anoche, miles de personas se reunieron en el mismo lugar donde había comenzado el 28 de septiembre de 2014 el Movimiento de los Paraguas, ocupación pacífica del corazón de la megalópolis que duró 79 días.



Este movimiento comenzó cuando la policía utilizó gas lacrimógeno contra una pequeña reunión de estudiantes cerca del Consejo Legislativo.

Un manifestante en Hong Kong enfrenta los choros de agua y gases lacrimógenos con un paraguas. Foto: Reuters

Los manifestantes se protegieron abriendo sus paraguas, objeto que se convirtió en el emblema de la contestación.



En aquel entonces, la multitud exigía voto universal para la elección de sus dirigentes. No obstante la magnitud de esta movilización pacífica, Pekín no hizo ninguna concesión.



Cinco años después, la excolonia británica vive una vez más una grave crisis política.

“Creo que la gente está preparada para una lucha a largo plazo, porque no es fácil arrancar la democracia al Partido Comunista Chino”, asegura Yuan, ingeniera de 29 años.



En 2014 Yuan se mantuvo al margen de las acciones, pero este año se sintió obligada a manifestar debido a la actitud de la policía local.



Las manifestaciones que se han producido desde principios de junio han degenerado en enfrentamientos violentos entre las fuerzas del orden y los grupos radicalizados.



Apoyada por cañones de agua, la policía ha hecho un uso muy importante de gases lacrimógenos y balas de goma contra radicales que no dudan en arrojar a su vez ladrillos y cocteles Molotov. “El comportamiento de la policía fue uno de los catalizadores”, afirma Yuan, haciendo referencia a las acusaciones generalizadas de brutalidad policial lanzadas por los manifestantes.

Protestas en Hong Kong. Foto: Philip Hong / APF

Esta movilización pretende denunciar las injerencias cada vez más fuertes de Pekín en los asuntos de su región semiautónoma, violando, según los manifestantes, el famoso principio ‘Un país, dos sistemas’ que había presidido la retrocesión.



Para este domingo están previstas reuniones en la antigua colonia británica con motivo del día mundial contra el totalitarismo.



Los estudiantes planean una huelga el lunes, y los manifestantes proyectan numerosas acciones más hasta el martes.