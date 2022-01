Corea del Norte lanzó con éxito un nuevo tipo de misil hipersónico en su test de la víspera, según anunció el régimen, que buscaba seguir perfeccionando este tipo de sistemas y confirmar su fiabilidad en condiciones invernales.



El misil, sobre el que los análisis de las fuerzas armadas de los países vecinos habían arrojado poca luz, "hizo un movimiento lateral de 120 kilómetros" desde el lanzamiento inicial "y alcanzó con precisión un objetivo establecido a 700 kilómetros de distancia", detalló este jueves la agencia estatal de noticias KCNA.



El lanzamiento "demostró claramente el control y la estabilidad de la ojiva deslizante hipersónica", señaló KCNA, que aseguró que la reciente prueba confirma "la fiabilidad del sistema de ampolla de combustible en condiciones climáticas invernales".



A diferencia de los sistemas convencionales de combustible líquido, que requieren horas de inyección antes del lanzamiento, el sistema de ampolla (inventado por la Unión Soviética) permite almacenar el combustible ya cargado en el misil durante largo tiempo antes de su despliegue y uso inmediato.



El que la prueba se haya hecho en enero, una fecha inusual en la que el ejército norcoreano se encuentra en plena campaña de maniobras invernales, parece responder al objetivo de probar la fiabilidad de este sistema en el gélido invierno de la península.

Un nuevo modelo hipersónico

El del miércoles fue el segundo lanzamiento del país de un misil hipersónico. Pionyang llevó a cabo su primera prueba con este tipo de sistema en septiembre de 2021 desde la provincia de Chagang (norte), desde donde se estima que también tuvo lugar la de ayer.



El nuevo lanzamiento fue efectuado sobre las 8:10 a. m. (hora local) y detectado por Seúl, Tokio y Washington, aunque ninguna de las partes compartió prácticamente datos acerca del misil, su apogeo o el trazado de su vuelo, mientras aseguraban que seguían analizando la prueba.



La foto del proyectil publicada hpor los medios norcoreanos muestra que se trata de un misil con un vehículo de reentrada maniobrable (MaRV) -u "ojiva deslizante", tal y como lo describe el régimen- al igual que el Hwasong-8, el primer misil hipersónico que probó en septiembre y que también usa ampolla de combustible.



El que se haya probado un nuevo tipo de misil hipersónico sugiere en todo caso que el régimen podría estar trabajando en perfeccionar el uso de esta tecnología. Los detalles de los análisis de inteligencia de Seúl conocidos hoy señalan que la velocidad alcanzada por el misil de la víspera superaría Mach 5 (cinco veces la velocidad del sonido).



El proyectil del pasado septiembre alcanzó alrededor de Mach 3 (por lo que técnicamente no sería un misil hipersónico), según sus cálculos, lo que muestra un avance significativo. El informe de KCNA no da detalles sobre la velocidad del misil, que cayó en aguas del mar de Japón (mar del Este en ambas Coreas).



"Los sucesivos éxitos en los lanzamientos de prueba en el sector de los misiles hipersónicos tienen una importancia estratégica, pues apresuran la modernización de la fuerza armada", concluyó la agencia estatal norcoreana.



Este lanzamiento, el primero de 2022, tuvo lugar después de que a final del año pasado el líder norcoreano, Kim Jong-un, abogara por fortalecer las capacidades defensivas del país alegando que el entorno militar en la península y en el panorama internacional se ha vuelto "inestable".



Al igual que en los ensayos realizados el año pasado, Kim no estuvo presente en el test de este miércoles, el primero realizado por el régimen desde que disparó un misil balístico para submarino (SLBM) el pasado octubre.

Gente en Corea del Sur el el lanzamiento del misil norcoreano desde una estación de metro en Seúl. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Programa de armamentos

La creciente sofisticación del arsenal de Corea del Norte dificulta los análisis de los ensayos para ponderar qué amenaza pueden representar sus nuevos sistemas.



Las armas de tipo táctico que ha venido probando Pionyang desde 2019 (principalmente los sistemas KN-23, KN-24 y KN-25, con sus distintas variaciones) y otras de perfil potencialmente estratégico, como el Hwasong-8, trazan trayectorias no balísticas que permiten sortear los escudos antimisiles de los países del entorno.



Los misiles hipersónicos están diseñados para viajar más de cinco veces por encima de la velocidad del sonido, lo que dificulta su rastreo e intercepción por parte de los sistemas antimisiles actuales y ha generado preocupación por la seguridad de la región en caso de que Corea del Norte perfeccione tales capacidades.



Pionyang ha reanudado sus pruebas de misiles mientras mantiene silencio sobre las propuestas para reavivar el diálogo sobre desnuclearización con Washington, y una postura tibia con los gestos de conciliación mostrados por Seúl.



EFE

