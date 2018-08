Pompeo canceló visita a Norcorea tras recibir una carta de Pyongyang

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, canceló un viaje a Corea del Norte el fin de semana pasado tras recibir una carta de Pyongyang que desde la Casa Blanca consideraron beligerante, informó The Washington Post.

Pompeo recibió la misiva, enviada por Kim Yong Chol, vicepresidente del partido que gobierna en Corea del Norte, y se la mostró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el diario.



Ambos concluyeron que el contenido de la misma, que no se ha revelado, era lo suficientemente beligerante para cancelar la visita, aseguró el periódico tras consultar con dos funcionarios de la administración.



Trump escribió en Twitter, poco después de tomar la decisión, que no había visto progresos suficientes de Pyongyang para llevar a cabo su desnuclearización.



El presidente reaccionó así en medio de informaciones de que Corea del Norte ha hecho poco o nada para revertir su programa nuclear, a pesar de las promesas que hizo en la histórica cumbre en junio con Kim Jong Un.



Trump arremetió también contra China por no hacer lo suficiente para conseguir la desnuclearización norcoreana, pero dejó la puerta abierta a una visita de Pompeo a Pyongyang cuando la tensa relación comercial entre Washington y Pekín esté resuelta.



AFP