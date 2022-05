La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará China del 23 al 28 de mayo, confirmó este viernes en un comunicado la oficina que ella dirige, en la que será la primera visita de un responsable de este cargo desde 2005.



La visita incluirá la ciudad de Cantón (sur) y las de Urumqi y Kashgar, ambas en la región noroccidental de Xinjiang, donde en los últimos años se han denunciado graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas de la zona.



Bachelet se reunirá en China con altos cargos a nivel nacional y local, impartirá una conferencia en la Universidad de Cantón y dará una rueda de prensa en el último día de la visita, destacó el comunicado.



Un grupo de avanzada de la oficina de Naciones Unidas que dirige Bachelet llegó a China el 25 de abril con el fin de preparar la visita de la alta comisionada, aunque durante parte de este viaje preparatorio, que también incluyó desplazamientos a Xinjiang, el equipo tuvo que hacer cuarentena debido a la pandemia de covid.



La visita incluirá la ciudad de Cantón (sur) y las de Urumqi y Kashgar. Foto: Hector RETAMAL / AFP

Posible instrumentalización de la visita

Esta visita, anunciada desde hace varias semanas, es muy esperada y no sin riesgos para Bachelet, quien lleva años pidiendo a Pekín un "acceso significativo y sin obstáculos" a esta región.



La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este viernes su temor a que el Gobierno chino utilice la inminente visita de la alta comisionada como una "treta publicitaria" y advirtió que la credibilidad de la expresidenta chilena "está en juego".



"Es difícil creer que el Gobierno chino permita a la alta comisionada ver cosas que no quieren que vea, o que le autoricen a hablar con defensores de derechos humanos, víctimas y sus familias", señaló en un comunicado la directora de HRW para China, Sophie Richardson.



"El legado de Bachelet se juzgará por su voluntad a la hora de hacer que un Estado poderoso responda por sus crímenes contra la humanidad", afirmó Richardson.



HRW también recordó que en septiembre de 2021 Bachelet anunció que su oficina estaba finalizando un informe sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Xinjiang, pero que este sigue sin publicarse.



"No se ha explicado el retraso, y no está claro si el informe será finalmente publicado o no", indicó HRW, quien afirmó que posiblemente las autoridades chinas están presionando a Bachelet para seguir retrasando la salida del documento o atenuar las conclusiones de este.



Así, las ONG de defensa de los derechos humanos y algunos miembros de la comunidad internacional esperan que la Alta Comisionada denuncie sin rodeos los atentados contra los derechos humanos de los que acusan a Pekín. Las autoridades chinas niegan rotundamente las acusaciones.



La visita incluirá una escala en la región noroccidental china de Xinjiang, donde en los últimos años se ha denunciado que cientos de miles de uigures y otras minorías musulmanas han sido privados de libertad en presuntos centros de reeducación.



Según HRW, estas prácticas empezaron con una campaña contra el "extremismo violento" iniciada en 2014, que ha incluido "políticas sistemáticas de detenciones en masa, tortura, persecución cultural y otras ofensas contra los uigures y otros pueblos túrquicos de Xinjiang".

EFE y AFP

