Las evidencias indican que el cirujano murió al ser degollado por Sancho, aseguró este lunes a EFE el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen, cometido el pasado 2 de agosto.



"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", dijo en una entrevista con EFE el subdirector de la Policía tailandesa.



Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, desde el 7 de agosto, tras confesar el asesinato de Arrieta.



Surachate, conocido como 'Big Joke', aseguró que ya tienen "pruebas suficientes" y espera que se envíe el informe de la investigación policial a la Fiscalía esta semana, de modo que el juicio podría comenzar a partir de entre tres y seis meses.



"Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. (...) El caso se ha resuelto rápido", mencionó.

El segundo al mando de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn. Foto: EFE/EPA/NARONG SANGNAK

"Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes", apuntó el policía que supervisa la investigación.



La Policía dispone de 83 días para la investigación, iniciados desde que Sancho ingresó en prisión provisional, el 7 de agosto.



Antes se había afirmado que Sancho había apuñalado a Arrieta en el lado izquierdo del pecho durante una pelea, si bien se desconocía la causa de la muerte, al no disponer de los resultados de la autopsia en ese momento.



'Big Joke' habló de un puñetazo, y no de un apuñalamiento, y afirmó que los resultados de la autopsia son "definitivos".

Los detalles del escabroso crimen de cirujano colombiano

"Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente", explicó el policía.



Surachate admitió hoy asimismo en la conversación con EFE que aún quedan partes del cuerpo de Arrieta por hallar, y que una de ellas es el torso, donde cree que podría localizarse el teléfono móvil del cirujano.



Sancho volvió a ser interrogado por agentes de Policía en la prisión de Koh Samui el miércoles pasado, lo que dio muestra de que la investigación continuaba, pese al anuncio del mediático Surachate del cierre del caso el día anterior.



Sancho, de 29 años, ha sido acusado por la Policía de asesinato premeditado después de que él mismo confesara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Phangan.



Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar

Restos mortales de Arrieta volverán a Colombia

Edwin Arrieta, médico. Foto: Redes sociales

El subdirector de la Policía de Tailandia también aseguró este lunes que están "listos" para repatriar los restos mortales del médico Edwin Arrieta.



"Por nuestra parte, estamos listos para repatriarlo. Personalmente, entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios", afirmó en Bangkok.



Pero añadió que aún debe "hablar con el Embajador (de Colombia) sobre si están dispuestos a repatriar el cuerpo".



La Embajada de Colombia en Tailandia no se ha pronunciado.



La semana pasada, la familia de Arrieta manifestó, a través de su abogado, Miguel González, que se siente satisfecha con el avance de la investigación de las autoridades tailandesas y pidió que la condena sea "bastante severa, conforme a la gravedad de los hechos".



Así lo afirmó González en una entrevista telefónica con EFE, en la que añadió que la familia espera que los restos del cirujano sean "repatriados lo antes posible, luego de que se terminen todos los requerimientos de la Justicia, para que sus padres le puedan dar cristiana sepultura" en Lorica, su pueblo natal, en el departamento caribeño de Córdoba.

