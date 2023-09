Para muchas parejas contraer matrimonio es una de las celebraciones más importantes en su historia de amor, un momento único al cual anhelar, el inicio de un nuevo hogar para formar una familia. Sin embargo, para los japoneses no es ningún anhelo y no contemplan nunca este día.



En Japón, cada vez son más los jóvenes que muestran un marcado desinterés por el matrimonio y las relaciones de pareja, lo que preocupa a la nación asiática debido a su baja tasa de fertilidad y al rápido envejecimiento de su población.

Este factor social detona diferentes problemáticas, incluso la población japonesa se redujo en medio millón de habitantes en 2022 y la crisis de la pandemia Covid-19 empeoró el aislamiento y la soledad.



Una encuesta sobre tendencias de natalidad realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Población y Seguridad Social de Japón en 2021 reveló que aproximadamente el 81 por ciento de los hombres y el 84 de las mujeres, en edades comprendidas entre los 18 y los 34 años, que nunca se han casado, no tienen intención de hacerlo en el futuro.



El país experimenta una caída constante en el número de matrimonios, con 2021 registrando el menor número desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.



Además, las personas que deciden casarse lo hacen a edades más avanzadas, lo que reduce el tiempo disponible para tener hijos. En 2021, la edad promedio para el matrimonio fue de 34 años para los hombres y 31 años para las mujeres.



De acuerdo con CNN, uno de los principales factores que influyen en este decifit de parejas es las malas condiciones de empleo, jóvenes y adultos que trabajan la mayor parte de su tiempo y a demás no tienen un buen salario.



"Si trabajas 70 horas a la semana, entonces, por supuesto, no tendrás una pareja adecuada, porque no tienes tiempo para conocerla", afirmó el sociólogo Shigeki Matsuda, de la Universidad Chukyo en Aichi, Japón.

Los empleos influyen en el amor Foto: iStock

Debido a que los jóvenes les cuesta tener citas, los padres lo hacen por ellos

De acuerdo con CNN, la preocupación por estas tendencias ha llevado a algunos padres a intervenir en la búsqueda de parejas para sus hijos adultos, organizando eventos de emparejamiento como el "omiai".



En este grupo se reúnen alrededor de 60 hombres y mujeres, cuidadores y padres que deciden buscar por sus hijos el 'amor verdadero', allí evalúan coincidencias entre sus hijos, así como las cualidades y características de cada uno.



Aunque esto solía ser considerado vergonzoso en el pasado, hoy en día es más aceptado debido a las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar el amor y el compromiso en medio de costos de vida en aumento y una cultura laboral exigente.



Para este 'emparejamiento' los padres pagan por asistir al evento y más allá de que sus hijos tengan una cita ideal, su objetivo es que puedan tener nietos que cuidar.



Todo este panorama ha creado jóvenes sin experiencias sexuales que debido a su falta de conocimiento sienten miedo de una relación. Las cifras sobre experiencia sexual muestran un aumento significativo en el porcentaje de mujeres de 20 a 29 años que no han tenido nunca experiencia sexual.



El gobierno japonés ha implementado incentivos para aumentar la tasa de natalidad, incluyendo asignaciones mensuales para padres con hijos de hasta dos años. Sin embargo, los expertos señalan que aumentar la tasa de matrimonios es fundamental para abordar el problema de la baja tasa de natalidad.

