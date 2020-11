Ofrecen a perros y gatos como premio de máquina de centro comercial

En un video que circuló por la red social china Weibo, la cual es similar a Twitter, se mostraba lo que parecía ser una máquina dispensadora de juguetes. Sin embargo, en su interior había gatos y perros, los cuales eran ofrecidos como premio para los jugadores.



La grabación fue hecha en un centro comercial de Shanghái y fue divulgada por la modelo china Xiao Wen Ju, quien tiene más de tres millones de seguidores en Weibo.



En el clip se ve una máquina con tres pequeñas jaulas que varios animales debían compartir. Estaban equipadas con recipientes para comida, almohadas y una delgada rejilla de ventilación en uno de los costados.



Luego de la publicación las críticas no se hicieron esperar. La compañía Yi Chong Yi Wu, dueña de la máquina, se vio obligada a retirar el aparato.



“Hemos entendido sinceramente las sugerencias planteadas por los internautas. Al mismo tiempo, decidimos cerrar el proyecto para hacer su respectiva rectificación”, dijo la compañía en un comunicado.



También señaló que “la máquina no se colocará en lugares concurridos, como centros comerciales, antes de que se publique un nuevo plan. Mientras tanto, mejoraremos los problemas de la máquina y el proceso interactivo”.



Animales en China La máquina fue ubicada en un centro comercial con motivo de la celebración de Halloween.

El polémico artefacto hacía parte de un evento que se realizó en un centro comercial como parte de la celebración de Halloween.



Según la empresa, 14 animales hicieron parte de la ‘exhibición’, pero ninguno fue lastimado durante la jornada, pues, dicen, el personal de la empresa alimentó a las mascotas y limpió varias veces las jaulas durante el día.



Además, también se especificó que, tras retirar la máquina, los animales fueron dados en adopción.



Esta no sería la primera vez que se registran imágenes de este tipo de aparatos, pues, en 2019, Peta (organización que defiende los derechos de los animales) publicó un comunicado en el que hacía un llamado de atención a las autoridades chinas por permitir estas máquinas que ofrecen seres vivos como recompensas..



“Los animales no son juguetes desechables. (...) No son nuestros para usarlos en momentos fugaces de diversión o para regalar en carnavales”, dijo en ese momento la organización



Peta también denunció que “otros seres vivos sensibles, como langostas, tortugas y cangrejos, se venden en estas máquinas en muchos países, incluso en Estados Unidos. Estos animales son inteligentes y capaces de sufrir al igual que los gatos o perros”.



