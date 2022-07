Japón ejecutó este martes al autor de la "masacre de Akihabara", uno de los sucesos más mortíferos y sonados de los últimos años en el país, en el que siete personas murieron y diez resultaron heridas en 2008 en el concurrido núcleo comercial de la electrónica en Tokio.



Tomohiro Kato, también conocido como el "asesino de Akihabara", fue ajusticiado este martes a los 39 años en la horca, como establece la ley japonesa, en el centro de detención capitalino donde se encontraba preso, informó en una rueda de prensa el ministro nipón de Justicia, Yoshihisa Furukawa.



El asesinato

El cruce peatonal de Akihabara, donde ocurrió masacre en 2008. Foto: EFE

Kato llevó a cabo la matanza el 8 de junio de 2008 y dijo a la policía que había ido "a Akihabara para matar gente, no importaba a quien matara". Tenía 25 años en el momento del ataque.



Ese domingo, Kato irrumpió pasadas las doce y media del mediodía con un camión en Akihabara, una zona muy concurrida de la metrópolis especializada en tecnología, videojuegos y manga, y embistió a la multitud en su calle principal.



Tras atropellar a cinco personas, tres de ellas murieron, Kato se bajó del camión y apuñaló a una docena de transeúntes al azar. Cuatro de ellos perdieron la vida.



El hombre fue detenido en el sitio poco después de los ataques.



Este suceso conmocionó a Japón, que prohibió hasta 2011 que ese área volviera a ser peatonal los domingos y es uno de los incidentes de la crónica negra del país más recordados a nivel global.

⚠️Japón ejecuta al "asesino de Akihabara" que mató a siete personas en 2008



Japón ejecutó al "asesino de Akihabara", un hombre que en 2008 mató a siete personas e hirió a otras diez en la concurrida zona del barrio de la electrónica de Tokio, anunció el Ministerio de Justicia. pic.twitter.com/0ZZECtfvMr — Paco Elizondo Oficial (@pacoelizondo_1) July 26, 2022

"Este es un caso muy doloroso que tuvo consecuencias gravísimas y conmocionó a la sociedad", dijo Furukawa este martes.

El sentenciado por el crimen, Tomohiro Kato, de 39 años, hizo una "preparación meticulosa" del ataque y mostró una "fuerte intención de matar", según el ministro de Justicia.



"La sentencia de muerte en este caso fue alcanzada mediante suficiente deliberación de la corte", añadió el ministro a los periodistas.



"Basado en este hecho, aprobé la ejecución después de un escrutinio extremadamente estricto", agregó.

#26Jul 🇻🇪 #PuebloEnUnionNacional

Japón ejecuta al "asesino de Akihabara" que mató a siete personas en 2008. Japón es junto a Estados Unidos el único país y que democrático e industrializado que aún imparte la pena capital. pic.twitter.com/56jqrMQfjK — El Sociólogo News. (@oscarcristanc13) July 26, 2022

Las razones del ataque

Hijo de un banquero, Kato creció en la prefectura norteña de Aomori donde se graduó de un colegio de primer nivel. Falló en sus pruebas de ingreso a la universidad y posteriormente estudió mecánica automotriz.

Según los fiscales, su autoestima cayó en picado después de que una mujer con la que chateaba en internet dejó de enviarle correos electrónicos de forma abrupta cuando le envió una fotografía suya.



Su enojo contra el público general creció cuando sus comentarios en un boletín público de internet, incluyendo sus planes de realizar la matanza, no generaron reacción alguna.



Cuando ocurrieron los hechos, Kato trabajaba en una fábrica de piezas para automóviles en la provincia de Shizuoka, al oeste de Tokio, que llevaba a cabo un proceso de reducción de plantilla.



Según medios locales, tres días antes del suceso, abandonó la fábrica a gritos, temeroso de perder su empleo porque no encontraba su mono de trabajo. Al día siguiente ya no fue a trabajar.



#Japon ejecutó hoy a un hombre condenado por la muerte a puñaladas de siete personas en 2008 en el distrito Akihabara de Tokio, informó el ministerio de Justicia pic.twitter.com/1NCIYr8lTW — Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) July 26, 2022

Kato fue condenado a muerte en 2011 y en 2015 la sentencia se hizo firme tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo de Japón de la última apelación posible de la defensa, que argumentaba que el reo no estaba en pleno control de sus facultades mentales en el momento de los hechos a causa de estrés psicológico severo.



Y a la espera del juicio, Kato le escribió a un taxista de 56 años, herido en la matanza, para expresarle su arrepentimiento.



Las víctimas "estaban disfrutando sus vidas, tenían sueños, futuros prometedores, familias, amantes, amigos y colegas", escribió Kato, según una copia publicada en el semanario Shukan Asahi.



También dijo que estaba arrepentido durante su audiencia en la Corte. "Permítanme aprovechar esta ocasión para pedir disculpas", dijo.

A raíz de este crimen, ocurrido siete años después de la masacre cometida por un hombre armado con un cuchillo de carnicero en una escuela primaria de Osaka (oeste), las autoridades japonesas prohibieron la posesión de puñales de doble filo con hojas de más de 5,5 centímetros.

La pena de muerte

La ejecución de Kato es la primera aplicación de la pena capital en Japón desde diciembre pasado, cuando tres personas condenadas por asesinato fueron ejecutadas en la horca el mismo día, y es la segunda también desde la llegada al cargo del primer ministro Fumio Kishida. Aquellas fueron las primeras ejecuciones en Japón en dos años.



Actualmente hay 106 presos en el corredor de la muerte nipón, según las cifras actualizadas este martes por el Ministerio de Justicia.



El ministro japonés de Justicia, Yoshihisa Furukawa, defendió la ejecución del hombre. Foto: EFE

Japón y Estados Unidos figuran entre los últimos países industrializados y democráticos que siguen aplicando la pena capital, un castigo que tiene amplio respaldo en la opinión pública japonesa.



La práctica es criticada por organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) no solo por su vigencia, sino por el método (la horca) y porque se suele avisar al reo con pocas horas de antelación.



El gobierno japonés cree que "no es apropiado" abolir la pena de muerte, teniendo en cuenta que "los crímenes atroces como los asesinatos en masa y los asesinatos durante los robos a mano armada siguen ocurriendo con frecuencia", dijo el martes el ministro de Justicia.

En un comunicado publicado horas después de la ejecución, Amnistía Internacional criticó duramente la actitud de Japón y lo acusó de usar la opinión pública "como excusa para no dar ningún paso hacia la abolición de la pena de muerte", pese a que pertenece a organismos que instan a sus miembros a erradicar esta práctica.



El organismo también acusó a Kishida de "contradecir su compromiso con los derechos humanos" e "ignorar las normas internacionales", e instó al país a adoptar una moratoria de las ejecuciones "como un primer paso hacia la abolición de la pena de muerte".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

