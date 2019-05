Marchas en Irán en apoyo a la reducción de compromisos nucleares

Miles de iraníes se congregaron este viernes en Teherán y en otras ciudades del país para expresar su apoyo a la decisión del Gobierno de suspender algunos de sus compromisos nucleares en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.

A la salida del rezo musulmán del viernes, los manifestantes en la capital iraní quemaron la bandera estadounidense y gritaron los tradicionales lemas de "Muerte a EEUU". "Si (el presidente estadounidense, Donald) Trump hace trizas el acuerdo, nosotros quemaremos el acuerdo", fue el lema más coreado durante la marcha, que comenzó en la Universidad de Teherán y terminó en la plaza Enghelab.



Los manifestantes portaron asimismo fotografías del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y pancartas con las frases de "Muerte a Israel" y "Victoria para el islam".

Al finalizar la marcha, los organizadores emitieron un comunicado en el que se alabó la decisión del Gobierno de suspender la venta de los excedentes de uranio enriquecido y agua pesada, como estipula el pacto firmado en 2015.



También advirtieron a EE. UU. "contra realizar cualquier otra provocación contra el país", después de que Washington impusiera esta semana sanciones a las exportaciones iraníes de hierro, acero, aluminio y cobre.



En la declaración también se pide la suspensión total del llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en sus siglas en inglés) en caso de que los signatarios europeos tampoco apoyen el acuerdo.

A los firmantes europeos del pacto (Francia, el Reino Unido y Alemania) se dirigió principalmente el presidente iraní, Hasan Rohaní, cuando el miércoles dio un ultimátum de 60 días para que se garanticen las transacciones bancarias de Irán y sus exportaciones de petróleo.



Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, urgió anoche a Europa a cumplir con sus obligaciones de normalizar los lazos económicos con Irán y a no dejarse intimidar por EE. UU. para salvar el acuerdo de 2015.



El jefe de la diplomacia iraní aludió así al comunicado de la UE del jueves, que lamentó por un lado las nuevas sanciones impuestas por EEUU a Irán, pero pidió por otro a Teherán seguir respetando todas sus obligaciones nucleares.

Europa ha adoptado una serie de medidas para contrarrestar las sanciones estadounidenses, entre ellas un canal especial de pagos, pero por ahora no han sido eficaces. Tras retirarse unilateralmente del JCPOA, EE. UU. aplicó sanciones en agosto y noviembre pasados contra numerosos sectores económicos de Irán, entre ellos el bancario y el petrolero.



En medio de este aumento de la presión, Trump afirmó el pasado miércoles que espera reunirse "algún día con los líderes de Irán para alcanzar un acuerdo", aunque aseveró que Teherán debe antes "alterar de manera fundamental su conducta".



En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con EE. UU. y que este país "no se atreverá a tomar medidas militares" contra Irán. Washington abandonó el acuerdo nuclear pese a que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha certificado en catorce ocasiones que Irán cumple con sus compromisos del JCPOA, que limita en programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Efe