Tras un mes del asesinato del médico Edwin Arrieta en Tailandia, sus padres en Colombia se pronunciaron por primera vez sobre el caso: dejaron claro qué piensan del confeso homicida Daniel Sancho y hasta les enviaron un mensaje a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, reconocidos actores españoles y padres del joven.

(Puede consultar: Dura condena e indemnización millonaria de Daniel Sancho: lo que busca familia de Edwin Arrieta).

El cirujano colombiano fue agredido en un hotel de Tailandia. Había viajado a ese país para unos días de vacaciones, en los que se encontró con Daniel Sancho, un chef español que confesó haberlo asesinado y descuartizado, además de luego arrojar sus restos al mar.

Por la magnitud que adquirió el caso, la familia de Edwin Arrieta había evitado hablar en medios de comunicación. Solo Darling Arrieta, hermana, tenía la vocería en contadas entrevistas. Sin embargo, sus padres decidieron romper el silencio en las últimas horas por el crimen que los tiene destrozados.

Desde su casa en Lorica, Córdoba, Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga se mostraron muy afectados. "Esto no tiene comparación con nada, yo no duermo, solo como y estoy pendiente de mi hijo", contó la señora Artega para el medio español TVE.

(Lea: La inesperada videollamada de amiga de Edwin Arrieta con Daniel Sancho antes del crimen).

Mamá de Edwin Arrieta le habla a Daniel Sancho

Según dijo, esperan que las autoridades judiciales actúen con prontitud para condenar a Daniel Sancho. Además, respondieron con dureza a los señalamientos que le han hecho a su hijo asesinado.

"Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan", sentenció.

La señora Arteaga también se refirió a la posibilidad de hablar con Silvia Bronchalo, la madre de Sancho: "Si ella viene acá a Colombia, llega a mi casa, pues yo la recibo porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo. A ella y al papá no los culpo", añadió.

Según la progenitora del cirujano plástico, los padres no son responsables de lo que hagan sus hijos.



"Los hijos dentro de la casa son una cosa, pero cuando están fuera son otra y eso no lo sabe uno", añadió para el canal europeo.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho, Silvia Bronchalo y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales / EFE/SITTHIPONG CHAROENJAI / Instagram: @dredwinarrietacirujanoplastico

Para concluir la entrevista, la mamá del médico colombiano le envió un contundente mensaje al confeso asesino: "Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios".

🔹Hablamos con la familia de Edwin Arrieta



🗣️Padres de Edwin Arrieta: "Estamos destrozados, esto no tiene comparación con nada"



Con ellos ha hablado en Colombia @danidobleglez #Mañaneros4S https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/1PEwTEyvCS — Mañaneros (@MananerosTVE) September 4, 2023

(Siga leyendo: Hermana de Edwin Arrieta revela cómo cayó Daniel Sancho al chatear con ella: 'Sospeché').

Lo que viene para la familia

La familia está a la espera de las cenizas de Arrieta para realizar las exequias. Una vez más afirmaron que prefieren la cadena perpetua para Sancho, en lugar de la pena capital.

Previamente, en charla con EL TIEMPO, Darling había invitado a reporteros a ir a su casa en Córdoba para constatar que no son una familia 'peligrosa', como en medios de comunicación españoles ha estado circulando.

Facebook Twitter Linkedin

Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta. Foto: EFE/ Sandra Márquez

"Vean a dos señores de 77 años de edad, que en estos momentos parece que tuvieran 86 años, demacrados, acabados por el sufrimiento. Que vengan a Lorica y pregunten quién es nuestra familia y quién era mi hermano", comentó.

Policía no buscará más el cuerpo de Edwin Arrieta

La Policía de Tailandia detuvo la búsqueda de las partes faltantes del cirujano plástico, pues aseguran tener pruebas clave como parte de la acusación de asesinato premeditado contra Sancho.

Hace unas semanas, dijeron que están "listos" para repatriar los restos mortales del médico que fueron localizados. "Personalmente, entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios", afirmó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía, en charla con la Agencia EFE.

Sancho está en una cárcel, donde recibe vistas de su mamá Silvia Bronchalo y pronto la de su papá Rodolfo Sancho, actor de la serie El ministerio del tiempo.



La familia contrató reconocidos abogados para tratar que el joven no reciba una condena alta. El juicio no tiene fecha aún, pero todo indica que podría darse a inicios de 2024.

También puede leer:

- Dura condena e indemnización de Daniel Sancho: lo que busca familia de Edwin Arrieta.

- Descubren quién habría 'traicionado' a Daniel Sancho en Instagram con fotos inéditas.

- Rodolfo Sancho, papá de Daniel Sancho, hace fuerte advertencia del caso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS