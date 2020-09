¡Indignante! Perro lloró después de que lo obligaran a comer chiles

En video quedó grabado un pastor alemán que se come varios chiles rojos (un pimiento picante). El animal fue obligado por su dueño, quien compartió el abuso en internet.



Este caso de maltrato animal se suma a muchos otros que han ocurrido dentro de una nueva tendencia en las redes sociales chinas que consiste en obligar a los perros a probar alimentos que incluyen 'snacks' humanos, dulces y comida picante.

El caso del pastor alemán fue divulgada originalmente por el portal 'China Press'. En este medio aseguran que el dueño del perro transmitió en vivo mientras le ordenaba comerse los chiles, que hacían parte de un plato llamado laziji, una receta tradicional del gigante asiático.



En el video que circula en redes sociales, se ve que el perro se acerca al tazón y empieza a comer tímidamente. Mientras lo hace, se lo ve lagrimear.

German Shepherd cries after owner give chilies to eat El video hace parte de una peligrosa tendencia que se viralizó luego de que China prohibiera los videos 'mukbang', populares por mostrar gente comiendo enormes platillos.

"Lo está disfrutando mucho", habría escrito el dueño en la publicación original, que fue eliminada después de las críticas recibidas, informó el medio británico 'The Daily Mail'.



Recientemente, varios internautas han subido esta nueva modalidad de videos a las redes sociales chinas. Esta tendencia busca imitar al popular 'mukbang', un tipo de contenido caracterizado por mostrar a personas comiendo sin parar grandes cantidades de alimentos.

Los videos 'mukbang' fueron prohibidos en agosto por el gobierno del presidente chino Xi Jinping en el marco de una campaña nacional en contra del "desperdicio de comida".



Sin embargo, estas medidas de seguridad alimentaria no contemplaron videos que usen animales, por lo que, hasta el momento, estos no han sido penalizados. Lo que sí han causado es mucha indignación y pedidos de cancelar perfiles que suban esos contenidos.



"Estos 'bloggers' son repugnantes", comentó la usuaria Wu Feng en un video de la plataforma Bilibili.



Según la Federación Cinológica de Rusia (RKF), la comida picante está contraindicada para los canes pues no la pueden digerir bien ni la disfrutan.



