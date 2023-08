El Gobierno de Malasia anunció el jueves la prohibición de los relojes de la marca suiza Swatch que presentan la bandera del arcoíris LGTBI. Esta medida se toma argumentando que estos relojes van en contra de la moralidad del país. Quienes sean encontrados llevando estos relojes podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 20.000 ringgit (equivalentes a 4.375 dólares o 3.984 euros).



De acuerdo con un reporte del periódico The Star, la prohibición no se limita a los relojes en sí, sino que también incluye cualquier tipo de accesorio relacionado, así como las cajas y envoltorios de estos relojes. Los relojes Swatch en cuestión fueron lanzados en mayo y fueron confiscados por las autoridades.



El Ministerio del Interior emitió un comunicado recogido por The Star en el que afirmó que el Gobierno de Malasia está comprometido en detener la difusión de elementos que puedan considerarse perjudiciales para la moralidad pública. Esta prohibición está respaldada por la ley de Prensa Escrita y Publicaciones en sus secciones 7 y 8. Según esta ley, la posesión, distribución o venta de materiales prohibidos podría resultar en penas de prisión de hasta tres años o multas de hasta 20.000 ringgit.



En Malasia las leyes en contra de la población LGTBI son severas. Foto: iStock

El Ministerio también señaló que estas medidas buscan mantener la seguridad pública y la armonía en la sociedad malasia, así como reducir la propagación de elementos, creencias y movimientos que estén en desacuerdo con la cultura local.



Cabe recordar que en mayo pasado, la Policía confiscó relojes de once tiendas Swatch en el país debido a su asociación con el Orgullo LGTBI. Esto generó críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, quienes consideraron esta acción como un ataque contra la comunidad LGTBI.

Marcha LGTBI. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. EL TIEMPO

La empresa suiza presentó una denuncia el 24 de junio para recuperar los 172 relojes confiscados. Este caso aún está pendiente y Swatch argumenta que las confiscaciones fueron irracionales y que los relojes no representaban ninguna amenaza para el orden público o la moralidad.



La expresión del colectivo LGTBI es un tema polémico en Malasia, donde la mayoría de la población (más del 60%) profesa el islam. El primer ministro actual, Anwar Ibrahim, quien pasó tiempo en prisión por acusaciones que él niega, ha dejado claro que su Gobierno no ampliará los derechos para el colectivo LGTBI.



Películas como "La bella y la bestia" (2017) y "Thor: Love and Thunder" (2022) fueron retiradas en Malasia debido a escenas que hacían referencia al colectivo LGTBI.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.