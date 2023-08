Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, lleva dos visitas a la cárcel desde que llegó a suelo tailandés el pasado 17 de agosto.



La mujer decidió acompañar a su hijo en el duro caso, pues Daniel Sancho podría ser condenado a pena de muerte por el crimen que cometió de manera predeterminada.



Bronchalo fue abordada por distintos medios de comunicación y rindió unas cortas declaraciones, en las que habló sobre el encuentro con su hijo, el estado de ánimo de Daniel y lo dura que ha sido la noticia para ella.

Es importante resaltar que el reconocido actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado, había dicho que no iría a Tailandia hasta reconstruirse psicológicamente.



De hecho, la abogada de la familia resaltó que en esta etapa del proceso no resultaba conveniente.



No obstante, Silvia Bronchalo no le importó mucho y llegó a Tailandia el 17 de agosto para acompañar a Daniel mientras se dicta la sentencia.

El español de 29 años confesó el crimen contra Edwin Arieta. Foto: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

‘Daniel está más tranquilo’: Silvia Bronchalo

Para mí ha sido muy difícil FACEBOOK

La mujer durante la primera visita se mostró indiferente con la prensa. No obstante, este viernes, tras salir de una nueva reunión con su hijo, Bronchalo sí dio declaración.



“Os agradezco muchísimo el interés, el respeto y la empatía que estáis mostrando”, dijo la mujer en medio de la entrevista con distintos médicos, entre ellos 'El programa del verano', programa que ha recibido la mayoría de exclusivas por parte de la familia de Sancho.



Y agregó: "Para mí ha sido muy difícil, comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien... y esperando que se resuelva todo con mucha tranquilidad".

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

Según señaló la entrevista, el encuentro fue demasiado emotivo y por último mencionó que nadie se espera una noticia así.



"Por supuesto, nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, no nos prepara nadie para esto”, dijo.

El asesinato del cirujano Edwin Arrieta



La Policía acusa a Sancho, de 29 años y quien confesó el crimen, del "asesinato premeditado" de Arrieta, de 44, a quien afirma que acuchilló en el pecho durante una pelea, si bien falta aún por conocerse la autopsia de la víctima.



Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan, isla próxima a Koh Samui, el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido en el mar.



EFE

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

