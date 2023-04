El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que su país está "de vuelta" a la escena internacional, en el inicio de un viaje a China para hablar del conflicto en Ucrania y de inversiones.



El dirigente izquierdista, que llegó el miércoles de noche a Shanghái, se encontrará el viernes con su homólogo Xi Jinping en Pekín para intentar formar un grupo de países mediadores en el conflicto que asola a Ucrania.

"La época en que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es cosa del pasado. Estamos de vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable", dijo en su primer acto oficial.



Lula participó el jueves en Shanghái en la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) como presidenta del banco de los Brics, el grupo de grandes países emergentes que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica.



Desde su regreso al poder el 1.° de enero, el líder izquierdista quiere volver a colocar a Brasil "en la nueva geopolítica mundial" y dejar atrás el aislacionismo de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



Presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y la expresidenta brasileña (2011-2016) Dilma Rousseff, en China. Foto: AFP

Lula, que en enero viajó a Argentina y Uruguay y en febrero a Estados Unidos, tenía previsto visitar al primer socio comercial de Brasil del 25 al 31 de marzo, pero tuvo que postergarlo por una neumonía.



Finalmente, el dirigente brasileño llegó a Shanghái acompañado por su esposa Rosangela "Janja" da Silva y fue recibido en el aeropuerto por el viceministro chino de Exteriores, Xie Feng.



"Brasil está de vuelta con la disposición de contribuir nuevamente a un mundo más desarrollado, más justo y ambientalmente sostenible", insistió durante el acto en el banco de los Brics.



El dirigente alabó el papel de este banco como "herramienta de reducción de la desigualdad entre países ricos y países emergentes" y "con un gran potencial transformador" porque libera a los países emergentes de lo que denunció como sumisión a las instituciones financieras tradicionales.



Lula durante su visita al Departamento de Investigación y Desarrollo de Huawei. Foto: AFP

Lula encabeza una delegación que incluye a unos 40 representantes políticos, entre ellos nueve ministros, gobernadores de estados y diputados, y un nutrido grupo de empresarios.



Es la cuarta visita oficial a China para Lula, que inició en enero su tercer mandato como presidente, después de los dos que desempeñó de 2003 a 2010.

La primera jornada en Shanghái tuvo un componente especialmente económico con una visita a un centro de investigación de Huawei.



En un video publicado en Twitter por la presidencia brasileña, se ve a un grupo de músicos vestidos con trajes tradicionales saludando a Lula, quien visitó una exposición sobre la presencia de Huawei en Brasil junto al presidente de la firma.



Poco después, Lula tuiteó que le habían ofrecido una presentación sobre el 5G y avances en telemedicina, educación y conectividad, una "muy fuerte inversión en investigación y educación", consideró.



Bom dia no Brasil! Em Xangai, participei da posse de @dilmabr como presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics e visitei a fábrica da Huawei. O NBD é uma grande iniciativa para um desenvolvimento mais equilibrado do mundo.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/VhUc4qNLfr — Lula (@LulaOficial) April 13, 2023

Tras esta visita, el presidente brasileño tenía previsto reunirse con el responsable del mayor productor de coches eléctricos de China, el conglomerado BYD, que fabrica autobuses y coches eléctricos en Brasil y planea abrir una planta de automóviles en Bahia (norte), después de que Ford Motors cerrara la suya en esa zona industrial.

Encuentro con Xi

El presidente de China, Xi Jinping. Foto: Anatoliy Zhdanov. AFP

Por la noche, Lula viajará a Pekín, donde el viernes se reunirá con Xi Jinping, con quien debe abordar el conflicto de Ucrania.



Los dos países tienen en común el hecho de no haber impuesto sanciones a Rusia, y esperan desempeñar un papel de mediadores.



La semana pasada, el dirigente izquierdista señaló que Ucrania "no puede quererlo todo" y sugirió que podría ceder el territorio de la península de Crimea, cuya anexión en 2014 por parte de Moscú no reconoce Kiev.



El portavoz de la diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, respondió que no hay razón para "abandonar un solo centímetro de territorio ucraniano", pero agradeció "los esfuerzos del presidente brasileño para encontrar una manera de detener la agresión rusa".



Lula propone formar un grupo de países para trabajar en una salida negociada al conflicto causado por la invasión rusa. A su regreso de China, ese grupo estará "creado", prometió.

