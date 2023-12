Los talibanes nombran a un embajador en China y aseguran el reconocimiento de Pekín

El Gobierno interino de los talibanes nombró un embajador a China, informaron este viernes los fundamentalistas, que aseguran que el enviado diplomático fue recibido y reconocido por Pekín, lo que sería el primer enviado reconocido por un país extranjero desde que se hicieron con el poder en agosto de 2021, aunque Pekín no lo ha anunciado.



El talibán Bilal Karimi, portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibanes durante los dos últimos años, "ha sido aceptado como el embajador oficial del Emirato Islámico de Afganistán en China", dijo el vocero fundamentalista Qari Yousuf Ahmadi en un comunicado.

Karimi llegó al gigante asiático el pasado 24 de noviembre y fue recibido por el enviado especial para Afganistán chino, Yue Xiaoyong, así como diplomáticos en funciones de la embajada afgana, según los talibanes.



"China es el primer país en acreditar oficialmente a un embajador" afgano, dijo Ahmadi a EFE. Fotografías difundidas por el Gobierno de facto de los talibanes muestran a Karimi en compañía del director de protocolo del Ministerio de Exteriores chino, Hong Lei.



Hong "dio la bienvenida al embajador de Afganistán y calificó este como un paso importante en el desarrollo de las relaciones entre China y Afganistán. Dijo que China respeta la soberanía nacional de Afganistán, las decisiones del pueblo de Afganistán y no interfiere en los asuntos internos de Afganistán", según los islamistas.



Hasta el momento el Gobierno chino no ha confirmado tal reconocimiento. El Gobierno interino de los talibanes no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, debido a la imposición las crecientes violaciones de los derechos humanos y a las restricciones a las libertades de las mujeres.



China, sin embargo, ha multiplicado los gestos de respaldo y busca una mayor cooperación económica con Afganistán. El pasado octubre, el ministro de Comercio e Industria del Gobierno interino de los talibanes, Haji Nooruddin Azizi, participó en el foro Nuevas Rutas de la Seda, con la intención de atraer proyectos y el elusivo reconocimiento internacional.



Una delegación del Gobierno de los talibanes encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Kham Muttaqi, participó ese mismo mes en el Foro Trans Himalaya para la Cooperación Internacional en China.



El pasado septiembre, los talibanes informaron de la designación de Zhao Xing como el nuevo embajador de Pekín en Afganistán, lo que sería la primera designación de un embajador ante los fundamentalistas islámicos.

