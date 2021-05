Los costosos errores de India respecto al covid-19

Luego de recuperarse de la primera ola, el gigante asiático se confió y dejó de lado las medidas preventivas contra una posible segunda ola. El virus mutó y los contagios se dispararon. La situación es tan alarmante que llevó a la OMS y a varios países a enviar ayuda urgente.

Resulta aleccionador cuando un columnista se ve obligado a retractarse al poco tiempo de escribir sus ideas. Hace apenas dos meses, después de que la India envió aceleradamente millones de dosis de vacunas contra el covid-19 a más de 60 países, alabé la “diplomacia de vacunas” de mi país; las aspiraciones de la India a ser reconocida como una potencia mundial habían recibido un impulso significativo. Ahora, con más de 380.000 nuevos casos diarios y una cantidad de muertes evidentemente muy superior a la informada (casi 3.500 el viernes), la India no se ajusta a la imagen de un líder global.



En mi defensa puedo decir que me preocupaba que la India hubiera exportado el triple de las vacunas que había aplicado localmente, el país claramente estaba retrasado en sus intentos por cumplir la meta que se había fijado de vacunar a 400 millones de personas para agosto, después de vacunar a unos 3 millones de profesionales de la salud en una campaña que apenas comenzó el 16 de enero.



En ese momento no tomé conciencia de la escala del desafío. La cantidad de contagios rozaba el viernes los 19 millones, y la cifra oficial de muertes ya es superior a 208.000. Los hospitales carecen de camas suficientes, los suministros de oxígeno se redujeron, los centros de vacunación se quedaron sin dosis y las farmacias no dan abasto. La India tambalea.



¿Cómo pudo salir todo tan mal en tan poco tiempo, después de que la India se recuperó de la primera ola de la pandemia el año pasado, volvió a la vida y la actividad económica normales y comenzó a exportar vacunas? La lista de errores es larga.

Comencemos por el simbolismo en lugar de hechos. El primer ministro Narendra Modi urgió al país por televisión a golpear platos. Dos semanas más tarde le pidió a la gente que encendieran lámparas a una hora específica. La superstición reemplazó las políticas basadas en la ciencia para enfrentar la pandemia.



Modi también buscó el apoyo del nacionalismo hindú en la lucha contra el covid-19. Así como se ganó la épica guerra Mahabhárata en 18 días, afirmó, la India ganaría la guerra contra el coronavirus en 21 días. Todo esto sin otro sustento que sus deseos.

Otro error fue ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Desde el inicio de la crisis, la OMS recomendó una estrategia de contención que requería pruebas de detección, rastreo de contactos, aislamiento y tratamiento. Aunque unos pocos estados, como Kerala (que registró el primer caso de covid-19 en la India, el 30 de enero de 2020), implementaron inicialmente esas medidas con éxito, la torpe respuesta del gobierno de Modi tuvo como resultado su implementación desigual en muchos otros.



Hubo, además, un exceso de centralización: desde el primer confinamiento nacional, anunciado por Modi en marzo de 2020 con menos de cuatro horas de anticipación, el Gobierno central gestionó la pandemia bajo las oscuras disposiciones de la Ley de Enfermedades Epidémicas y la Ley de Gestión de Desastres, que le permitieron pisotear la estructura federal de la India. En vez de delegar en los 28 gobiernos estatales del país la autoridad para diseñar estrategias ajustadas a las situaciones locales, el Gobierno trató de gestionar el tema del covid-19 por decreto desde Delhi, con resultados calamitosos.

Hubo caos, más de 30 millones de trabajadores inmigrantes quedaron atrapados sin trabajo en las ciudades y se vieron obligados a caminar para regresar a sus hogares, a veces durante días. Se estima que 198 personas murieron en el trayecto. Unos cinco millones de micro y pequeñas empresas cerraron, incapaces de recuperarse del confinamiento. La tasa de desempleo alcanzó los mayores niveles que se hayan visto en la India.



Cuando la crisis comenzó a salirse de control, el Gobierno central, siguiendo los pasos del por entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, transfirió cada vez más responsabilidades a los gobiernos estatales, sin el financiamiento adecuado. Los gobiernos estatales tuvieron dificultades para movilizar médicos, enfermeras, profesionales de la salud, kits de prueba, equipo de protección personal, camas de hospital, respiradores, cilindros de oxígeno y medicamentos para combatir la pandemia. El Gobierno movilizó una gigantesca cantidad de fondos para un nuevo organismo de asistencia, llamado PM-Cares, pero hasta hoy no hay cifras oficiales sobre el dinero destinado a ese fondo ni a dónde se asignaron esos recursos.



Cuando la pandemia pareció flaquear, las autoridades se confiaron y no tomaron precauciones ni medidas preventivas contra una posible segunda ola, que según muchos podía ser más devastadora que la primera. La detección, el seguimiento y aislamiento de las personas contagiadas y sus contactos cayeron rápidamente en desuso para fines de 2020. Y, justo cuando la gente dejó de seguir las instrucciones de comportamiento adecuado, el virus mutó hacia una variante extremadamente infecciosa. Paralelamente, proliferaron los eventos de supercontagio: mítines electorales y festivales religiosos reunieron a multitudes sin tapabocas, y los contagios se dispararon.



Aunque la India produce el 60 % de las vacunas del mundo, el Gobierno no hizo nada para aumentar la producción de las dos vacunas contra el covid-19 cuya fabricación había sido aprobada en el país. Tampoco permitió la importación de vacunas extranjeras, no ayudó a ampliar las instalaciones de producción existentes ni otorgó licencias a otras empresas indias para producir más dosis. La India lanzó su campaña de vacunación casi dos meses después que el Reino Unido, pero para abril, solo el 37 por ciento de los profesionales de la salud y apenas el 1,3 por ciento de sus 1.400 millones de habitantes habían sido vacunados.



La negativa a aprobar vacunas extranjeras para su uso de emergencia condujo a su escasez a mediados de abril. Solo entonces el Gobierno delegó la distribución de las vacunas en los gobiernos estatales y los hospitales públicos y privados, y permitió la importación de vacunas aprobadas por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Rusia y Japón. Pero incluso entonces, el Gobierno no distribuyó las vacunas de manera equitativa entre los diversos estados, lo que llevó a que algunos de los más afectados (como los estados de Maharashtra y Kerala, con gobiernos opositores) no contaran con vacunas cuando los casos alcanzaron su punto máximo.



Al igual que el Gobierno indio, me felicité a mí mismo antes de tiempo por la diplomacia de vacunas del país. El programa ‘La amistad de la vacuna’ (Vaccine Maitri) no fue inteligente, sino una muestra de arrogancia. El liderazgo mundial comienza por casa... y hoy la casa es un país cuyas morgues, cementerios y crematorios se están quedando sin lugar.

Una variante inquietante

La variante India B.1.617 tiene una tasa de crecimiento más alta que otras variantes que circulan hoy en India, lo que ha encendido las alarmas dentro y fuera de ese país. Hasta ahora, está clasificada como “de interés” por la OMS, y no como “preocupante”. Sin embargo, se sigue muy de cerca porque todo indica que se transmite más rápido y vulneraría más fácilmente las defensas. Esta variante

ya está en 17 países.

Los muertos sin contar

La llegada de ambulancias con cadáveres a los crematorios indios es constante, mientras decenas de piras funerarias arden sin descanso en Nueva Delhi, la capital, apretujadas en cualquier espacio libre a falta de hornos crematorios para la cantidad de cuerpos que hay por la pandemia. Un ritmo que apunta a que los números récords de muertes en la India por covid podrían ser mucho mayores que las cifras oficiales. “Traigo unos 20 cuerpos al día, cinco al mismo tiempo, o diez, doce..., sea cual sea el número, los traemos”, explica Rajendra Kumar, conductor de una de las ambulancias del hospital AIIMS, el principal de Nueva Delhi.



Sobre las posibles muertes no contabilizadas por coronavirus en la India, el doctor Harjit Singh Bhatti pone como ejemplo que mientras el Ejecutivo anunciaba a principios de año que 162 médicos habían muerto de covid, la Asociación Médica de la India denunció que la cifra real era de 734. “Si un gobierno no es capaz de registrar los datos reales de los médicos fallecidos, ¿cómo podemos esperar que mantenga los datos correctos de la gente común?”, subrayó el médico, e insistió en que la situación es crítica. Entretanto, el luto blanco de la India se confunde con los trajes de protección contra el covid que los trabajadores usan para trasladar día y noche los cuerpos que se consumen incesantes en las hogueras.





SHASHI THAROOR*

PROJECT SYNDICATE

NUEVA DELHI

* Ex ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India y hoy ministro de Estado de Desarrollo de Recursos Humanos. Es el autor de ‘Pax Indica: India y el mundo del siglo XXI’.



