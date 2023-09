De acuerdo con las autoridades de Tailandia y un oficial de alto cargo conocido como 'Big Joke', la investigación del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a manos del español Daniel Sancho, se dará por cerrada en los próximos días.



El próximo 7 de septiembre se cumplirá un mes de que Sancho se declaró culpable del homicidio de Arrieta y desde entonces, las autoridades han buscado los restos del médico que fue descuartizado por el chef español.



Según la policía de Tailandia no se ha podido encontrar el cuerpo entero de Arrieta y tal como aseguraron en el programa 'Y ahora Sonsoles", las autoridades "dejarán de buscar".

De acuerdo con las autoridades, puesto que Sancho ya se declaró culpable y han encontrado la mayoría de las pistas que lo dan como el principal responsable del asesinato de Arrieta, no van a seguir buscando los restos que faltan del cuerpo del cirujano colombiano.



La policía tailandesa le han aconsejado constantemente que les dé toda la información sobre el suceso, y 'Big Joke' manifestó que, según su experiencia, está seguro de que se trata de un asesinato premeditado. "Tenemos pruebas de ADN, confesión e imágenes", afirmó Joke.

Así mismo, Joke ha afirmado en múltiples ocasiones que a Sancho no le queda más remedio que confesar si quiere mantenerse con vida, ya que en otros casos, la primera condena para asesinatos es la pena de muerte: “mi consejo, que confiese si no quiere morir”, fue el mensaje de Joke, que al parecer también ha llegado a oídos de Sancho a través de sus abogados.



Por otra parte, Daniel Sancho, quien se encuentra en una prisión de Koh Samui, podría ser visitado por su padre, quien según la prensa española, el actor viajó a Tailandia el pasado sábado 2 de septiembre junto con los abogados. El encuentro podría darse el miércoles 6 de septiembre.



El primer miembro de la familia de Sancho en visitarlo en la cárcel fue su madre Silvia Bronchalo, sin embargo, no han dado declaraciones sobre el encuentro.



¿Qué dice la familia de Edwin Arrieta?

Por el lado de la familia de la víctima, ha sido su hermana Darling quien se ha puesto al frente de la prensa para manifestar la tristeza y desconsuelo que han vivido con toda la situación,



Ellos han pedido en todo momento que el juicio contra el responsable de la muerte de su familiar sea lo más rápido posible, para que de esta forma puedan repatriar los restos del médico a su país natal para poder hacer un funeral y honrar su memoria.



"Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo", expresó Darling Arrieta en una entrevista con 'El Mundo'.



