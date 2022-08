Gran parte de la conversación sobre política exterior en Estados Unidos en las últimas dos semanas se ha centrado en si la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, Nancy Pelosi, debería haber visitado Taiwán.



Sus partidarios señalan que había precedentes de tal visita –un portavoz anterior y miembros del gabinete habían visitado Taiwán– y que es importante que los funcionarios subrayen el compromiso de Estados Unidos con Taiwán ante la creciente presión china.



Pero los críticos argumentaron que el viaje fue inoportuno, porque el presidente chino, Xi Jinping, probablemente sentiría la necesidad de responder, para no parecer débil de cara a un Congreso del Partido Comunista Chino este otoño.

También hubo preocupaciones en el sentido de que la visita podría llevar a Xi a hacer más para apoyar la agresión de Rusia en Ucrania.



La carta nacionalista



Pero el enfoque en la visita de Pelosi está fuera de lugar. La pregunta importante es por qué China respondió no solo denunciando el viaje, sino con prohibiciones de importación y exportación, ataques cibernéticos y ejercicios militares que representaron una importante escalada sobre cualquier cosa que hubiera hecho ese país previamente para castigar e intimidar a Taiwán.



Nada de esto era inevitable. El liderazgo chino tenía opciones. Podría haber ignorado o minimizado la visita de Pelosi. Pero lo que vimos fue una reacción, más exactamente, una reacción exagerada, de elección.



La escala y complejidad de la respuesta indica que se había planeado durante mucho tiempo, lo que sugiere que, si el viaje de Pelosi no hubiera tenido lugar, algún otro desarrollo habría sido esgrimido como pretexto para “justificar” las acciones de China.



La situación política y económica interna cada vez más tensa en China explica en gran medida la reacción de Xi. Su prioridad es ser nombrado para un tercer mandato, sin precedentes, como líder del Partido Comunista de China; pero el problema es que para ello ya no puede contar con el desempeño económico del país, durante décadas la principal fuente de legitimidad para los líderes de China. Porque, entre otras cosas, a medida que el crecimiento se desacelera, aumenta el desempleo y las burbujas financieras estallan.

La insistencia de Xi en mantener una política de cero covid también está generando críticas a nivel nacional y reduciendo el crecimiento económico.

Y frente a todo esto, parece que Xi está recurriendo cada vez más al nacionalismo como ‘remedio’.



Cuando se trata de generar apoyo popular en China, nada compite con afirmar la soberanía del continente sobre Taiwán.



La voluntad de China de escalar las tensiones también refleja su creciente comodidad con el riesgo, así como el mal estado de las relaciones de China con los Estados Unidos en la actualidad.



Cualquier esperanza en Pekín de que los lazos podrían mejorar después de la presidencia de Donald Trump ha sido frustrada por la administración del presidente Joe Biden, que ha extendido, en gran medida, la política hacia China que heredó.



Las recriminaciones públicas son frecuentes, y los diálogos privados son raros. Los aranceles sobre las importaciones procedentes de China siguen vigentes.

Un juego peligroso



Así las cosas, es muy probable que Xi concluyera que tenía poco que perder al responder de la forma que lo hizo a la visita de Pelosi.



Y su decisión posterior de interrumpir numerosos diálogos con los Estados Unidos, incluidos los relacionados con el cambio climático y el tráfico de drogas, demuestra su comodidad con el deterioro de las relaciones.



El peligro es obvio. Con China indicando que sus actividades militares cerca de Taiwán son la nueva normalidad, existe un mayor riesgo de un accidente que haga que las cosas se salgan de control.



Aún más peligroso es que China pueda estar llegando a la conclusión de que la “reunificación pacífica” se está desvaneciendo como una opción real, en gran parte porque China alineó a muchos taiwaneses cuando el gobierno de Pekín violó su compromiso con “un país, dos sistemas” al recuperar el control de Hong Kong.



En tal escenario, China puede decidir que debe actuar militarmente contra Taiwán para poner fin al ejemplo democrático que Taiwán establece y para evitar cualquier posible movimiento hacia la independencia.

Cómo proceder



Entonces, ¿qué se debe hacer? Ahora que China ha demostrado su voluntad y capacidad para utilizar su ejército cada vez más lejos, la disuasión debe restablecerse.



Esto requiere fortalecer la capacidad de Taiwán para resistir cualquier uso chino de la fuerza, aumentar la presencia y coordinación militar estadounidense y japonesa, y comprometerse explícitamente a participar en la defensa de Taiwán si esto llega a ser necesario. Será importante demostrar que Estados Unidos y sus socios no están tan preocupados por Rusia como para no poder o no querer proteger a Taiwán.



En segundo lugar, las relaciones económicas con China deben reformularse. Taiwán y otros en Asia, incluidos Japón y Corea del Sur, así como países de Europa, se han vuelto tan dependientes del acceso al mercado chino y las importaciones de China que, en una crisis, las sanciones podrían no ser una herramienta política viable.



Peor aún, China podría estar en condiciones de usar su influencia económica contra otros para influir en sus acciones. Sí, ha llegado el momento de reducir el nivel de dependencia comercial de China.

Estados Unidos también necesita una política sensata y disciplinada hacia Taiwán.



Estados Unidos debe continuar manteniendo su política de una sola China, que durante más de 40 años ha perfeccionado la relación final entre el continente y Taiwán.



No hay lugar para la acción unilateral, ya sea la agresión por parte del continente o las afirmaciones de independencia por parte de Taiwán. Sea cual sea el estatus final que se adopte, lo que debería importar desde la perspectiva de Estados Unidos es que se determine pacíficamente y con el consentimiento del pueblo taiwanés.



Un esfuerzo concertado para construir una relación moderna entre Estados Unidos y China también es esencial. Es negligencia diplomática, incluso mala praxis, permitir que la relación bilateral más importante de la época, que contribuirá en gran medida a definir la geopolítica de este siglo, siga a la deriva. El establecimiento de un diálogo privado de alto nivel que aborde las cuestiones regionales y mundiales más importantes, ya sean fuentes de fricción o de posible cooperación, debería ser una alta prioridad. Lo que no debería ser una gran prioridad es intentar transformar la política en el interior de China, lo que, aparte de poder resultar un imposible, podría envenenar la relación bilateral.



‘Nunca permitas que una crisis se desperdicie’, dice el viejo refrán. La crisis actual sobre Taiwán no es una excepción. Es una llamada de atención para Washington y Taipéi, así como para sus socios estratégicos en Europa y Asia, y debe ser atendida mientras todavía haya tiempo y oportunidad de hacerlo.



RICHARD HAASS (*)

© PROJECT SYNDICATE

NUEVA YORK(*) Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Fue director de Planificación de Políticas para el Departamento de Estado de Estados Unidos y asesor cercano del secretario de Estado Colin Powell.

