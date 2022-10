Las autoridades de Corea del Sur confirmaron en las últimas horas que uno de los fallecidos en la estampida humana en el barrio de Itaewon durante las celebraciones de Halloween del fin de semana en Seúl es un reconocido actor y cantante de K-pop.



Se trata de Lee Ji Han, de 24 años de edad, quien falleció en los hechos ocurridos el sábado cuando decenas de miles de personas se aglomeraron en un callejón empinado de no más de tres metros de ancho en la capital surcoreana.



Testigos relataron que se vivieron escenas de caos en la noche del sábado cuando las personas se empujaron para pasar, sin policías en el sitio para orientar a la multitud.



Cientos de personas quedaron atrapadas, algunas durante más de una hora, y como resultado muchas, la mayoría mujeres de 20 años, perdieron la vida asfixiadas.

Autoridades recaban pruebas en la zona de la tragedia en Seúl. Foto: Bloomberg

¿Quién era Lee Ji Han?

Ji Han, de 24 años, se hizo famoso en 2017 cuando participó en la segunda temporada de 'Produce 101', un programa en el que 101 integrantes compiten por 11 cupos para formar una agrupación de K-pop.



Tras su paso por este programa, Ji Han saltó al mundo de la actuación y protagonizó la serie Today Was Another Nam Hyun Day.



Su fallecimiento fue confirmado por varios compañeros de Ji Han y luego por las agencias de entretenimiento que lo representaban: 935 Entertainment y 9ato Entertainment.



#Itaewon El actor Lee Ji Han de 24 años, quien había participado en Produce 101 temporada 2, es una de las víctimas fatales. Informan los medios coreanos. pic.twitter.com/VzGuKHCtS0 — Jini (@JiniChannel) October 30, 2022

“Nosotros también esperábamos que no fuera verdad, pero es cierto que Lee Ji Han murió en el accidente de Itaewon. Estábamos muy sorprendidos al oír las noticias”, dijo 935 Entertainment a los medios surcoreanos.



Algunos de sus colegas como Park Hee Seok o Kim Do Hyun fueron los primeros en enviar sus condolencias y confirmar el fallecimiento de la estrella surcoreana.



La agencia 935 también publicó un mensaje de despedida para el actor y cantante.



“El actor Lee Jihan, un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9 Ato Entertaiment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos dejó. Nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares que están en profundo dolor debido a la repentina muerte del actor (...) que fue un dulce y cálido amigo para todos”.



Ji Han iba a hacer parte de un nuevo drama surcoreano llamado Kkokdu’s Gye Jeol, cuya filmación fue suspendida tras conocerse su muerte.



Según el sitio web Soompi, Ji Han se encontraba grabando desde hace poco, por lo que hay varias escenas de su personaje que no alcanzaron a ser filmadas.



El entierro del actor, según medios surcoreanos, será este 1.° de noviembre.

Cuerpos recuperados tras la tragedia en Seúl. Foto: AFP

La tragedia en Seúl ya deja un saldo de 154 personas fallecidas y 33 personas en estado grave. Otras 116 personas presentan heridas de menor gravedad.

Prácticamente todas las víctimas mortales han sido identificadas, y entre ellas hay una mayoría de mujeres (98), la mayor parte de entre 20 y 30 años, y 26 ciudadanos y ciudadanas con pasaportes extranjeros.



Se trata de personas de nacionalidad iraní (5), china (4), rusa (4), japonesa (2), estadounidense (2), además de un uzbeko, un esrilanqués, un francés, un australiano, un noruego, un tailandés, un austriaco, un vietnamita y un kazajo.



Los momentos de pánico que se vivieron

Y es que varias personas presentes en el lugar contaron los momentos de angustia que vivieron, entre ellos Juliana Velandia Santaella, una estudiante de medicina de 23 años que se encuentra de intercambio en Corea del Sur.



Velandia relató cómo quedó atrapada en el callejón donde sucedió el tumulto durante al menos 30 minutos sin poder mover ni un músculo del cuello para abajo y sin apenas poder respirar.



"Caminamos unos metros, doblamos a la izquierda y en el callejón ocurrió todo. Yo estaba en la parte de arriba de la pendiente. Y todos empezamos a caer hacia abajo. Nos empezaron a empujar, a empujar, a empujar y no paraban", rememoró sobre el momento en que trataron de llegar a la avenida principal del barrio a través del callejón en que todo ocurrió.

Mis piernas estaban resultando tan aplastadas que dejé de sentirlas FACEBOOK

TWITTER

"En un punto nos empezaron a empujar tanto que la perdí (a mi compañera) de vista. Ya no sabía donde estaba. Me empezaron a aplastar todo mi tórax y no podía expandir mis pulmones y no podía respirar", añadió.



"Mis pies ya no estaban tocando el piso, ya había cuerpos debajo de mí. Había un muchacho que estaba inconsciente y me estaba aplastando y mis piernas estaban resultando tan aplastadas que dejé de sentirlas. Yo juré en un momento dado que iba a perder las piernas, que me las iban a romper... Que nunca más las iba a poder mover", relató a Efe.



Ella y su amiga, también mexicana, pudieron ser rescatadas del callejón, pero encaran ahora secuelas físicas y emocionales.

Ofrendas florales a las víctimas de la tragedia en Seúl. Foto: Bloomberg

Muchos comercios del barrio permanecieron cerrados este lunes luciendo carteles en los que explican que no operarán hasta que concluya el luto nacional de una semana que se ha declarado y que concluirá el sábado.



Además, la gente siguió colocando flores y mensajes de homenaje a las víctimas en la boca de metro más cercana a la callejuela donde tuvo lugar el suceso y donde algunos monjes entonaron plegarias budistas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AGENCIAS

