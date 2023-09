El caso de Daniel Sancho sigue dando de qué hablar alrededor del mundo, ahora ha sufrido otro duro revés en su situación, ya que las autoridades de España le han negado la extradición a su país.



La solicitud para Sancho fue hecha por sus abogados, porque Sancho agredió a un joven en el 2019 en un altercado en Madrid.



Esta situación ante la justicia española estaría pendiente de ejecutarse, sin embargo, el juez que está detrás de la condena para Sancho afirmó que esta puede cumplirse de otra forma que no sea la extradición.

De acuerdo con el ministerio público, “existen medidas ‘alternativas’ a la extradición que permitirían la celebración del juicio”, además de que Sancho siempre ha estado a disposición del Juzgado en todos los emplazamientos recibidos con respecto a este caso.



Así mismo, la Fiscalía aseguró que este no es el momento para solicitar prisión para el implicado y que tampoco se ha requerido en ninguna fase del caso.



Según la cadena ‘Ser’ el fiscal del caso en España tiene dos razones claras para no permitir la extradición de Sancho a su país de origen, las cuales serían, primero, que este tipo de delitos no son causa de largas condenas intramurales, sino que es posible resolverlos por medio del pago de una multa.



El segundo tiene que ver con la disposición de Sancho de asistir a cada requerimiento que la Fiscalía le hizo mientras permaneció en España con respecto a este caso, por lo cual no se hará la solicitud de extradición de este, ya que solo se haría una solicitud de este tipo cuando el delincuente se fugó a otro país.



La Fiscalía únicamente está solicitando para Sancho una indemnización de 2.100 euros, unos nueve millones de pesos colombianos, para la víctima.

¿Qué fue lo que hizo Sancho en el 2019?

De acuerdo con la Fiscalía, el suceso ocurrió el día 9 de noviembre de 2019 alrededor de las cuatro de la mañana.



Sancho se encontraba en la calle José Abascal de Madrid, cuando en un momento decidió abordar un taxi, haciendo caso omiso a la fila de personas que se encontraba esperando este medio de transporte.



En ese momento, su actitud fue recriminada por un hombre que se encontraba en la fila y Sancho respondió con puñetazos al comentario, lesiones que le ocasionaron varios días de incapacidad a la víctima y una afectación en sus dientes porque perdió el incisivo superior derecho.



