El fin de semana pasado los colombianos se estremecieron por la noticia del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho en Tailandia.



Sancho confesó a las autoridades del país asiático haber asesinado a Arrieta, de 44 años y oriundo de Lorica (Córdoba). El galeno fue desmembrado por el joven español de 29 años y sus restos fueron arrojados al mar y a un botadero de basura.

(Puede leer: Hermana de médico colombiano asesinado en Tailandia rompe su silencio: 'Cómo sufriría')



Un juez envió de manera provisional a la cárcel a Sancho, quien deberá cumplir con diez días de aislamiento por protocolo por el Covid-19.

Las autoridades tailandesas le formularon al español los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito.



Sancho confesó el horrendo asesinato de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula", afirmó el chef.



El español aseveró que el médico colombiano estaba arruinando su vida. "Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", sostuvo.



Sancho aseguró que el médico colombiano lo chantajeaba con revelar videos de un encuentro íntimo que sostuvieron.



La Policía tiene un plazo de 84 días para realizar la investigación del crimen. Al parecer, el cuerpo de Arrieta fue desmembrado en 15 partes, de las cuales se han encontrado siete.



(Le recomendamos: ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Lo que sigue para asesino de colombiano en Tailandia)



En el hotel donde se hospedaba, las autoridades hallaron "80 mil dólares estadounidenses y un collar de oro que pertenecía al colombiano".

¿Qué dijo el abogado de Sancho?

Este martes 8 de agosto, el abogado de Sancho, Khun Anan llegó a la cárcel de Koh Samui para visitar al español. Anan dijo su defendido se encuentra "relajado" y "sabe lo que hizo".



"Creo que está relajado. Él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso (...) Él quiere planear cómo vivir aquí dentro", dijo Anan a un grupo de periodistas que se congregaban a la entrada de la prisión.

Más noticias

¿Qué tan cerca está una posible negociación de paz entre Rusia y Ucrania?

Alerta en España por el inicio de una nueva ola de calor: es la tercera este verano

DeSantis contradice a Donald Trump sobre fraude electoral en 2020: 'Trump perdió

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS