En fotos: las duras medidas que ha tomado China por el coronavirus

Wu Hong. EFE

China amplió las vacaciones de principio de año y varias compañías globales cerraron sus tiendas y evacuaron a sus trabajadores del país. Aproximadamente, 50 millones de personas se encuentran aisladas, además de las restricciones que se tienen para viajar a las provincias de Wuhan y Hubei, lugares donde se ha originado el virus.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó a China por la medidas que ha tomado en torno a esta situación "Es algo que apreciamos y también respetamos".



Por el contrario, a los chinos no les ha gustado como se ha manejado la situación, debido a que este país no ha podido controlar la situación que aún no ha sido declarada en emergencia.