A puerta cerrada y sin medios: las claves del inicio del juicio contra Daniel Sancho por asesinato del colombiano Edwin Arrieta

Un tribunal de la turística isla tailandesa de Koh Samui empezó este martes el juicio contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del médico colombiano Edwin Arrieta.

Además de asesinato premeditado, la Fiscalía acusa a Sancho -de 29 años e hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho- de los delitos de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del colombiano.

Si bien en un primer momento Sancho aceptó haber cometido el crimen, en una vista judicial en noviembre se declaró no culpable del homicidio, ocurrido a principios de agosto en la isla vecina de Koh Pha Ngan, conocida por sus fiestas de luna llena.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto:Redes sociales Compartir

El juicio contra Sancho comenzó este martes y está previsto que se extienda hasta el 3 de mayo. La sentencia por el homicidio debería conocerse entre cuatro y ocho semanas después de la finalización del juicio.

¿Cómo fue el primer día del juicio y qué se espera que ocurra? Estas son las claves de la audiencia de este martes, 9 de abril.

1. Los equipos legales que hacen presencia en el juicio

La primera sesión del juicio oral comenzó a las 9:45 hora local en el tribunal provincial de Samui (isla al sur de Tailandia), a donde se trasladaron numerosos medios de comunicación, la mayoría españoles.

El joven acudió representado por el abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel, quien pretende argumentar que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea, en la que Sancho actuó en defensa propia.

El español de 29 años confesó el crimen contra Edwin Arieta. Foto:EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN Compartir

El joven acude representado por este abogado de oficio puesto que Tailandia solo permite letrados oriundos del país durante el proceso.

Por su parte, el fiscal encargado del caso es Jeerawat Sawatdichai, quien tratará de demostrar que se trató de un asesinato premeditado.

En el juicio también están presentes los abogados de la familia de Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, del bufete Ospina Abogados.

2. Un proceso a puerta cerrada

A partir de ahora, los medios se enfrentarán a grandes dificultades para informar del proceso en contra de Sancho. El juez encargado del caso, cuyo nombre es confidencial, prohibió este martes a todos los asistentes que informen de lo que ocurre dentro de la sala del juicio.

El juez también ordenó que no se tomen notas de nada de lo que pase dentro de la sala en la que se celebran las audiencias y prohibió el acceso a los periodistas.

Asimismo, advirtió a todas las partes, incluidos los abogados y el fiscal, que no ofrezcan detalles del proceso, y aseguró que si se comprueba que se difundió información se perseguirá a los responsables, quienes podrían incluso enfrentarse a penas de cárcel.

En un momento de la sesión de este martes, de hecho, la seguridad del juzgado interrumpió en la sala para asegurarse de que nadie tenía algún dispositivo para grabar imagen o sonido, ante la creencia de que se hubieran hecho fotos en la sala, algo que el propio tribunal admitió que fue una falsa alarma.

Tribunal Provincial de Koh Samui, donde se realiza el juicio del chef español Daniel Sancho. Foto:EFE Compartir

Según expertos consultados por Efe, la decisión de prohibir informar sobre lo que ocurre durante un juicio resulta totalmente excepcional en Tailandia. También ha generado sorpresa entre los expertos el hecho de que no se puedan tomar notas durante las audiencias.

En Tailandia "no hay directrices generales sobre cómo hacer las coberturas en los juicios" y depende del juez si permite o no la asistencia de periodistas, aunque normalmente no se les restringe el acceso y se les deja tomar notas, explicó a Efe un portavoz del Tribunal Central de este país.

Un funcionario del tribunal de Samui también le dijo a la agencia de noticias que las autoridades judiciales estaban muy nerviosas por la numerosa presencia de equipos de televisión, quienes aguardaban fuera de la corte ante un calor abrasador.

3. Las primeras declaraciones de los testigos

En la primera sesión de este martes, que se alargó hasta alrededor de las 18:30 hora local, dos horas más de lo previsto, declararon al menos cuatro testigos del fiscal Jeerawat Sawatdichai.

La primera en declarar fue una mujer de nacionalidad birmana que encontró el 3 de agosto los primeros restos del cadáver de Arrieta en el vertedero en el que trabajaba en Phangan. Luego subió al estrado una mujer tailandesa que alquiló una motocicleta a Daniel Sancho en la isla el 31 de julio.

Los otros dos testigos que declararon en la primera audiencia fueron dos empleados de los dos hoteles en los que el español se alojó en la isla desde que llegó el 31 de julio.

Se espera que ambas partes presenten al menos medio centenar de testigos en las audiencias.

Este es el vertedero de basura donde se encontraron partes del cuerpo de Arrieta. Foto:EFE/ROYAL THAI POLICE Compartir

4. Lo que dice la familia de Sancho

El actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado por el homicidio de Arrieta, acudió este martes al inicio del juicio. Si bien no otorgó declaraciones a la prensa, este martes sí se conoció una entrevista que otorgó el actor a HBO Max como parte del documental 'El caso Sancho', de cuatro capítulos. El resto se emitirán después de que el juez dicte sentencia, previsiblemente a final de este año.

En sus declaraciones a la plataforma de streaming, Sancho afirmó que en este caso "hay dos víctimas" y aseguró que confía en que "salga la verdad".

"Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos", declaró Sancho en la primera entrevista en profundidad que concede desde que se conoció el crimen, el 5 de agosto de 2023.

El actor español Rodolfo Sancho, padre del chef Daniel Sancho. Foto:EFE Compartir

Su reacción inicial entonces fue de "shock y estupefacción", pero enseguida se puso en marcha para tratar de ayudar a su hijo, con quien habló al día siguiente y le contó que había tenido una pelea que acabó "de forma trágica".

"Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia, que se defendió de las amenazas y de un intento de agresión sexual", afirma.

Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia

Sobre el descuartizamiento, el actor asegura que es fácil decir "yo no haría eso sentado en el salón de tu casa con 50 años", pero "no sabes cómo te sentirías".

"Luego hablas con los psicólogos y te hacen entender que en un momento de pánico y disociación la razón deja de funcionar", agrega.

Sancho sostiene que su hijo está en una edad "influenciable" en la que sus ilusiones de negocio le convertían en "una presa fácil" y que tiene "esos errores de la edad, la vanidad".

5. Lo que dice la defensa de Arrieta

Los abogados en España de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, por su parte, otorgaron una rueda de prensa el lunes antes del inicio del juicio, y afirmaron que "los hechos hablan por sí solos".

El abogado Juan Gonzalo Ospina, en representación de la familia Arrieta, también defendió la investigación de la Policía de Tailandia. Esto debido a que la defensa de Sancho pretende argumentar que las autoridades cometieron irregularidades durante la investigación y en la confesión de Sancho -quien después se declaró inocente y aseguró que la muerte de Arrieta se debió a un accidente-.

"Hemos podido llegar al juicio gracias al trabajo de la policía", afirmó Ospina, quien consideró que las pesquisas presentan unos "estándares de calidad muy positivos".

El abogado español, Juan Gonzalo Ospina, de la defensa de la familia de Edwin Arrieta. Foto:EFE Compartir

6. Los tiempos del proceso judicial contra Sancho

Inicialmente, el proceso contará con 16 sesiones que se celebrarán hasta el próximo 3 de mayo. Según el calendario preliminar del tribunal al que tuvo acceso Efe, los testigos de la acusación, en su mayoría policías y peritos, declararán entre este martes y el 19 de abril.

Los testigos de la defensa comparecerán desde el 25 de abril, cuando lo harán el propio Sancho y su padre, hasta el 3 de mayo, fecha en la que el acusado podría hacer una declaración final.

Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, no declararán finalmente en el juicio, debido a que el tribunal rechazó su petición de hacerlo por videoconferencia.

Sobre la pena, los abogados de la familia del colombiano han afirmado que no serán ni ellos ni la Fiscalía quienes soliciten la condena y que el juez es quien la determinará. Esto debido a que en Tailandia existe la pena de muerte.

"No saldrá de mi boca ni de la de la familia (de Arrieta) solicitar la pena de muerte porque no es así, lo que se pide es respeto a las normas tailandesas y lo que decida el tribunal", añadió.

Daniel Sancho Bronchalo es escoltado por agentes de la policía tailandesa durante una recreación del crimen de Edwin Arrieta. Foto:EFE/ROYAL THAI POLICE Compartir

Los momentos claves en el asesinato del médico colombiano

1. Una relación que comenzó en Instagram

Sancho y Arrieta se habían conocido un año antes a través de Instagram debido a su interés común por la gastronomía y se habían visto en varias ocasiones en España antes del viaje a Tailandia.

Oriundo de Santa Cruz de Lorica (Córdoba, norte de Colombia), Edwin Arrieta Arteaga era un cirujano plástico de 44 años que trabajaba entre Colombia y Chile.

Sancho, que se formó como chef y trabajaba en relaciones públicas en Madrid, reveló a Efe que Arrieta le ofreció invertir en sus negocios y abrir varios restaurantes en Latinoamérica, si bien su intención era mantener una relación con él, según su versión.

Daniel Sancho Bronchalo, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Foto:EFE/ROYAL THAI POLICE Compartir

2. Sancho y Arrieta se encuentran en las fiestas de la luna llena

Sancho, de 29 años, llegó a la isla de Phangan, cercana a Samui, el 31 de julio de 2023, y se alojó las dos primeras noches en el hotel Panviman con una reserva a nombre del colombiano, mientras hizo otra desde el 1.° de agosto en un bungalow de un hotel de la playa de Salad, escenario del supuesto crimen, el 2 de agosto.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad recogidas en la investigación policial, el español fue a buscar al colombiano el mismo 2 de agosto alrededor de las 15:00 horas al puerto, la única vía de entrada a la isla, famosa por sus fiestas de la luna llena.

Al día siguiente, la prensa local publicó la noticia del hallazgo de restos humanos en un vertedero de una incineradora de Phangan. Para entonces, la familia de Arrieta ya intentaba localizar al cirujano, con quien no conseguían contactar desde el día anterior.

Según autoridades Tailandesas, ya hay suficientes pruebas para condenar a Sancho. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

3. La confesión de Sancho en la comisaría

El mismo 3 de agosto por la tarde, Sancho acudió a la comisaría de la isla para denunciar la desaparición de Arrieta, y quedó formalmente detenido el 5 de agosto, tras confesar el asesinato premeditado del cirujano y después de varios días de interrogatorios.

Antes de su llegada a la comisaría, la policía ya había identificado como posible sospechoso a Sancho, al revisar las cámaras de seguridad del supermercado de donde procedían las bolsas de basura verdes en las que fueron encontradas partes del cadáver.

Según la declaración del español que recoge el informe policial, al que tuvo acceso Efe, Sancho confesó haber matado a Arrieta en una pelea el 2 de agosto tras intentar romper su relación, y después admitió haber descuartizado el cadáver y deshacerse de las partes en el mar y en un vertedero de Phangan.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta Foto:Redes sociales Compartir

El 16 de agosto, en un interrogatorio en la prisión, Sancho negó por primera vez la premeditación. En noviembre, durante una vista de la fase preliminar del juicio, se declaró no culpable de asesinato premeditado y aseguró que la muerte de Arrieta se debió a un accidente.

La Fiscalía mantendrá en el juicio que la muerte de Arrieta fue un asesinato que Sancho había preparado y presentará como principal prueba las bolsas de basura, productos de limpieza, cuchillos y un sierra que compró el día anterior.

Por su parte, la defensa buscará demostrar que la muerte de Arrieta fue accidental y que se produjo durante una pelea, además de impugnar parte de la declaración inicial de Sancho, alegando que se le presionó para confesar y otras irregularidades.

