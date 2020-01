Indignación: lanzan a un cerdo amarrado con una cuerda desde una torre

El pasado domingo 19 de enero, un reconocido parque temático en China realizó la inauguración de una atracción llamada 'bungee jumping'. Para realizar la demostración de cómo funcionaba el juego, decidieron utilizar a un cerdo de 150 libras lanzándolo desde una torre de aproximadamente 68 metros de altura, atado a una cuerda y cubierto con una cobija azul.



En imágenes y videos que se han vuelto virales por medio de redes sociales, se puede evidenciar el estrés que el animal sufre en el momento en que es atado y subido a la plataforma. El rechazo e indignación en redes sociales no se hizo esperar y muchas personas han catalogado el hecho de "cruel" y "lamentable".

Animalistas afirmaron a un periódico local en Asia que estas actividades se realizan con frecuencia debido a que la ley de protección animal en el país no ha contemplado incluir la penalización en contra de los delitos ocurridos hacia los animales; no existe un base legal que proteja a los animales que no son salvajes.

El personal del Comité de Desarrollo de Cultura y Turismo del distrito de Fuling les informó a los medios de comunicación locales que ya se habían contactado con la empresa para entender por qué motivo utilizaron el cerdo para esta demostración. "En la actualidad, todavía estamos trabajando en este asunto, y luego, confiamos principalmente en la información divulgada por el distrito", afirmó el miembro del comité.

Obligan a hacer ‘puenting’ a un cerdo vivo para inaugurar una atracción y luego lo llevan al matadero.



Cuando piensas que lo has visto todo, la crueldad del ser humano hacia los animales vuelve a romperte en pedazos. pic.twitter.com/zta7mGwaP6 — Javier Moreno (@JavierMorenoIA) January 20, 2020

Al día siguiente de lo ocurrido, tanto las personas como la entidad involucrada les ofrecieron disculpas a todos sus seguidores por el hecho ocurrido y, además, les pidieron sugerencias acerca del lugar o de las actividades que ofrecen.



Aunque el cerdo no fue lastimado, posteriormente fue llevado al matadero local.

