Este martes el caso de Daniel Sancho, confeso asesino del colombiano Edwin Arrieta, tuvo novedades, pues se conoció que la Fiscalía de Madrid se opone a que sea extraditado a España.



Actualmente, Sancho se encuentra detenido de manera preventiva en la isla de Samui, en Tailandia, donde se cometió el crimen, a la espera de un juicio. Según medios españoles, aún no están listas todas las pruebas para esclarecer lo sucedido.

Cada vez se conocen nuevos detalles sobre el caso del español Daniel Sancho, señalado de ser el homicida del cirujano colombiano Edwin Arrieta, por el crimen cometido el pasado 2 de agosto.



Sancho confesó el macabro crimen a las autoridades tailandesas y señaló haber desmembrado el cuerpo en quince partes una vez acabó con su vida.



Su confesión y el registro de cámaras de seguridad son parte de las pruebas que usan las autoridades para continuar con la investigación del caso.



Una dura noticia para Daniel Sancho

Este martes 19 de septiembre, se conoció que la Fiscalía de Madrid se opone a que se pida a Tailandia la extradición de Sancho, debido a que tiene una causa abierta en España.

Daniel Sancho. Foto: EFE

Según expresó la entidad, en un escrito presentado en un juzgado, Sancho tiene una causa abierta en Madrid por una supuesta agresión cometida en 2019, por lo que no "concurre requisito alguno para solicitar su extradición".



Medios locales reseñaron que, al parecer, Daniel Sancho habría agredido presuntamente a un hombre que esperaba un taxi en la calle, incurriendo así en un delito por lesiones personales.



"La Fiscalía acusa a Sancho de que sobre las 4:00 a.m. del 9 de noviembre de 2019, en las proximidades de la calle José Abascal de Madrid, 'procedió a introducirse en un vehículo taxi que allí se encontraba, sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público, momento en que fue recriminado por J.C.' por querer colarse", según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público al que tuvo acceso El Periódico de España.



En ese momento, Sancho, "con ánimo de herir, procedió a darle un puñetazo en la cabeza, ocasionándole lesiones que tardaron en curar 12 días, sin estar ninguno de ellos incapacitado para el desempeño de sus ocupaciones habituales", agrega la acusación divulgada por el medio citado.



Sin embargo, aún no está fijada la fecha para la celebración de la vista oral por este suceso. Hecho que recalcó la Fiscalía este martes.



"El Ministerio Público sostiene que podría comparecer en el juicio español por videoconferencia o podría ser entregado, pero solo temporalmente para asistir al juicio, sin necesidad de ser extraditado, lo que solo, según el convenio firmado entre España y Tailandia, es posible tras haber sido impuesta una sentencia firme", dio a conocer El Periódico de España.

La 'trampa' con la que se planeaba su captura

Desde un principio Daniel Sancho se convirtió en pieza clave por la desaparición de Edwin Arrieta, ya que era la última persona que fue vista con el colombiano.



Una vez las autoridades tailandesas identificaron partes de un cuerpo humano en diferentes lugares de la isla Phangan, y se constató que podrían pertenecer a Edwin Arrieta, el español se convirtió en el principal sospechoso.

A la izquierda Sancho, y a la derecha el colombiano Edwin Arrieta. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según el programa español 'Equipo de investigación', que envió personal a Tailandia para conocer más detalles del caso, la Policía local ideó una estrategia para atrapar a Daniel Sancho sin que este sospechara.



Las autoridades identificaron que el español había alquilado una moto para movilizarse en la isla. A través de las cámaras de seguridad se logró establecer a qué empresa pertenecía el vehículo que estaba siendo usado por el sospechoso, y este fue el señuelo utilizado.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho viajando en motocicleta. Foto: Suministrado

La moto pertenecía a la tienda Aung Paw, por lo que la Policía pidió a la encargada del lugar que les ayudara a contactar a Sancho e ideara una excusa para que llegara al lugar.



"La Policía me pidió que le enviara un mensaje y que le dijera que tenía que volver a la tienda, con alguna excusa, como que tenía que cambiar la moto", expresó esta persona en entrevista con el medio citado.



Al parecer, Daniel Sancho habría señalado que llegaría al lugar en media hora, sin embargo, no se presentó en la tienda.



Poco después este fue detenido cuando se acercó a la comisaría para denunciar la desaparición del colombiano.



De acuerdo con el Coronel Paisan Sangthep, en el primer interrogatorio, la policía intentó engañarlo con algunas preguntas cuando aún era sospechoso.



Talles fueron las preguntas que le hicieron a Sancho, que no le quedó más que confesar, aunque evidenciando remordimiento por el crimen.

