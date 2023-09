A pocos días de cumplirse dos meses del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, se conocen nuevos detalles de lo que haría la defensa de Daniel Sancho para lograr su extradición a España y evitar una pena de muerte o condena en Tailandia.



Esta vez, testimonios que habrían aparecido en el programa de Sonsoles Ónega, periodista española, habrían dicho que conocían sobre el presunto acoso de Arrieta a Sancho.



En sus primeras confesiones, el chef española aseguró a la policía tailandesa: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho.



Según el abogado de Sancho, Marcos García Montes, los amigos del chef podrían demostrar que él era una víctima del cirujano colombiano: "Esto es importante porque ellos pueden declarar en el juicio, y de hecho creo que algunos lo van hacer, y justificar que ese acoso existía y que puede ser el atenuante más preciado por la defensa de Daniel en ese juicio".



Daniel Sancho, asesino confeso de Edwin Arrieta. Foto: Capturas de 'Y ahora Sonsoles'.

Según el programa español, los testimonios de los amigos de Sancho podrían ser fundamentales para demostrar el acoso que existiría por parte de Arrieta:



"Lo que sí saben sus amigos es que, en un momento de esa relación con Edwin, él les dice: ‘Me está agobiando, está intentando presionarme para tener cierto de beneficios sexuales", aseguró la periodista.



Mujer sería clave en caso Daniel Sancho: tendría detalles de relación con Edwin Arrieta



Por su parte, una mujer, que se hace llamar Alba Diéguez, dice conocer detalles de la relación entre estos dos hombres y, según medios españoles, podría ser pieza clave en el caso.



Según lo desvelado por '20 Minutos', Alba prefiere mantenerse al margen de las declaraciones a la prensa, pero ha dicho que mantenía lazos estrechos con Edwin Arrieta, pues en sus redes sociales se puede observar que eran amigos.



En su testimonio, Alba, dijo que fueron varias las ocasiones en las que el médico colombiano y el chef se vieron en España.



Es tanta la cercanía de esta mujer con Arrieta, que las autoridades tailandesas creen que es la persona que más datos puede arrojar a la investigación y ella estaría dispuesta a testificar de manera anónima.

