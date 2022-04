En toda Europa, la invasión rusa de Ucrania ha estimulado un replanteamiento de prácticamente todas las dimensiones de la seguridad, desde la defensa hasta la energía. El probable impacto de la guerra en la seguridad en el este de Asia, especialmente en Taiwán y Japón, ha recibido mucha menos atención. Pero la transformación que se avecina puede llegar a ser igual de profunda.



(Lea también: Ucrania anuncia nuevo intento de evacuación de civiles en Mariúpol).

La guerra de Ucrania, aunque lejana, representa un riesgo sustancial para el este de Asia. China está observando de cerca el conflicto, y la respuesta de Occidente. Si Rusia paga un alto precio por sus acciones, con sanciones (que Japón también ha impuesto) y estas duran lo suficiente como para diezmar su economía, China puede ser desalentada de tomar medidas militares contra Taiwán, al menos hasta que pueda garantizar que su economía esté bien protegida.



Sin embargo, si Rusia se sale con la suya y paga un bajo precio, China podría envalentonarse para aumentar su presión sobre Taiwán, e incluso para invadir la isla lo antes posible. Si lo hace, Japón bien puede verse arrastrado al conflicto, porque sus islas Senkaku, sobre las cuales China ha reclamado soberanía desde la década de 1970, están a menos de 140 millas de Taiwán.



(Puede leer: Rusia, acusada de ‘crímenes de guerra’, va por este y sur ucraniano).



Como señaló el ex primer ministro Shinzo Abe en diciembre pasado, “una emergencia en Taiwán es una emergencia japonesa y, por lo tanto, una emergencia para la alianza Japón-Estados Unidos”. Pero la respuesta de Estados Unidos a la guerra de Ucrania ha sugerido a muchos japoneses que esta alianza puede necesitar ser fortalecida, y que Japón no debería depender únicamente de los Estados Unidos para su seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente ucraniano Zelensky dijo que "Donbas es el principal objetivo de Rusia". Foto: AFP

Revisando a MacArthur

Esto implica una reconsideración de algunos de los principios básicos de la seguridad japonesa, comenzando con su constitución pacifista. Redactada bajo la supervisión del general estadounidense Douglas MacArthur durante la ocupación aliada de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, la constitución de Japón tenía como objetivo garantizar que el país nunca más representara una amenaza para los demás.



El pacifismo de posguerra de Japón está consagrado en el Artículo 9: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza o el uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales”.



El artículo 9 se interpretó de manera algo más vaga durante la Guerra de Corea, con el fin de dar a Japón cierta capacidad de autodefensa. En 1954, se establecieron fuerzas terrestres, marítimas y aéreas limitadas, bajo la nueva Ley de Fuerzas de Autodefensa.



No obstante, la constitución de Japón asume fundamentalmente que las amenazas al país no son lo suficientemente grandes como para requerir una capacidad militar significativa. Como dice su preámbulo, “Nosotros, el pueblo japonés, deseamos la paz para siempre y somos profundamente conscientes de los altos ideales que controlan las relaciones humanas, y hemos decidido preservar nuestra seguridad y existencia, confiando en la justicia y la fe de los pueblos amantes de la paz del mundo”.



(Le puede interesar: Johnson estima que la guerra en Ucrania puede durar hasta finales de 2023).



En otras palabras, si Japón permaneciera desmilitarizado, otros países no se verían amenazados por él, ni lo atacarían. Muchos en la izquierda de Japón a menudo se han hecho eco de esta lógica, argumentando que la desmilitarización y la neutralidad es una fórmula para la paz.

Facebook Twitter Linkedin

Soldados rusos en las calles de Mariúpol Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Putin tocó una fibra sensible

Pero como muestra la guerra en Ucrania, no todos los pueblos del mundo –o, al menos, sus líderes– son “amantes de la paz”. Más allá de bombardear implacablemente áreas civiles, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció al principio del conflicto que había puesto a las fuerzas nucleares de su país en alerta máxima.



Esta declaración puso a gran parte del mundo en vilo, pero tocó una fibra particularmente profunda en Japón, el único país que ha sufrido ataques nucleares. Japón se ha opuesto durante mucho tiempo a la existencia de cualquier arma nuclear. Pero cada vez más países las han estado desarrollando. Uno de esos países, Corea del Norte, también ha probado rutinariamente misiles que a menudo aterrizan en el mar de Japón.



Ucrania no es miembro de la Otán y, desde 1994, ha carecido de un elemento de disuasión nuclear propio. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado claro que no está dispuesto a arriesgarse a un choque militar directo con Rusia al adoptar medidas como una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Esto ha aumentado los temores de que, si Japón fuera atacado por una potencia nuclear, ya sea Rusia, China o Corea del Norte, Estados Unidos también se negaría a defenderlo.

Sí, Estados Unidos se ha comprometido a hacerlo en virtud del tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón; pero Japón no puede saber si Estados Unidos cumplirá ese compromiso y en qué medida hasta que, tal vez, ya sea demasiado tarde.

Facebook Twitter Linkedin

Militares ucranianos en sus posiciones no lejos de Kyiv (Kiev), Ucrania, 30 de marzo de 2022. Foto: EFE

Giro trascendental

Con esto en mente, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) está tratando de enmendar la constitución para mencionar explícitamente el derecho de Japón a la ley de autodefensa y reconocer a sus fuerzas de autodefensa. Incluso el moderado primer ministro, Fumio Kishida, apoya la enmienda, diciendo que presionará a la Dieta para que la discuta.



Además, algunos japoneses, especialmente Abe, han abogado por una expansión del tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón para incluir un acuerdo de intercambio nuclear, como existe dentro de la Otán. Para un país que prometió hace más de medio siglo nunca producir, poseer o albergar armas nucleares, esta es una propuesta muy polémica. En la década de 1970, habría provocado una tormenta de críticas. Pero aunque Kishida ha dicho que su gobierno no tiene planes de reconsiderar la postura de Japón sobre las armas nucleares, algunos políticos del PLD ahora son receptivos a tal discusión.



(Lea: El futuro de la guerra en Ucrania 'depende del destino de Mariúpol').



La evolución de este debate dependerá significativamente de los costos que el mundo imponga a Rusia. Si Putin se sale con la suya con su agresión en Ucrania, asegurando concesiones sin pagar un precio económico pesado y prolongado, Japón estará motivado a tomar medidas más radicales para garantizar su seguridad. En este sentido, el compromiso de Occidente con las sanciones tiene implicaciones importantes para la estabilidad de Asia.

TAKATOSHI ITO (*)

© PROJECT SYNDICATE

TOKIO



(*) Exviceministro japonés de finanzas, profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y profesor principal en el Instituto Nacional de Posgrado para Estudios Políticos en Tokio.

Más noticias A fondo

-¿Qué significa que Colombia tenga el estatus de aliado extra-Otán?

-Diócesis de Nueva Jersey indemnizará a víctimas de abuso sexual en EE. UU.

-Abuela hizo tomar a su nieta botella de whisky; la menor de 4 años murió