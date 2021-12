En Manila, Filipinas, existe un barrio ubicado en el corazón de un cementerio. Allí, dicen sus habitantes, han nacido, vivido y muerto al menos dos generaciones de personas que ya ven a la necrópolis como su hogar.



Es tanta la cantidad de gente ubicada en el North Cemetery, de la capital filipina, que ya cuentan hasta con servicios de alcantarillado, luz y agua.

Los políticos incluso ven esta zona de la ciudad como un punto clave cuando hay temporada de elecciones, por lo que es recurrente ver a uno que otro mandatario acercarse a hacer campaña al sector, mencionó la agencia ‘EFE’.



Este fenómeno es producto de la sobrepoblación que azota a Manila hace unas cuantas décadas y que tiene a casi 500 mil personas viviendo en hogares informales.

¿Cómo es la vida en el cementerio?



Ligaya García se instaló en la mayor necrópolis de Manila siendo solo una niña. En la actualidad, con 73 años, el cementerio sigue siendo su único hogar. Entre las tumbas y las almas de sus antepasados han nacido sus quince hijos y los 53 nietos y bisnietos, que conviven entre tumbas y panteones con otro millar de familias.



Varias generaciones se han criado y vivido en el North Cemetery de Manila. La mayoría de los habitantes del campo santo se ganan la vida como cuidadores de sepulcros que han convertido en sus hogares ante la carencia de vivienda digna en esta superpoblada capital, donde un tercio de sus 13 millones de habitantes viven en asentamientos informales.

Facebook Twitter Linkedin

Vivos y muertos comparten las tumbas como sitio de descanso. Foto: EFE

“Aquí estamos más seguros. A las siete de la noche se cierran las puertas del cementerio y nadie puede entrar“, contó Ligaya a ‘EFE’.



Ella incluso enterró a su marido en el mismo panteón donde ambos compartieron casi medio siglo de matrimonio.



Cada noche, Ligaya duerme en un colchón que coloca sobre la tumba en la que descansan los restos de su marido y sus padres. En esa sepultura familiar también guarda sus escasas pertenencias: un televisor y las medallas escolares de cada uno de sus hijos y nietos.



“Sí, creo en fantasmas, vivo rodeada de ellos, pero no les tengo miedo. Creo que nos protegen“, relató en conversación con la citada agencia.



En los sepulcros colindantes habitan sus hijos y sus nietos y bisnietos, quienes se entretienen jugando entre las tumbas al regresar del colegio.



“Aquí tenemos electricidad y agua. Ya incluso somos votantes censados y los políticos vienen al cementerio a hacer campaña“, manifestó Andrea García, una de las hijas de Ligaya.



(Siga Leyendo: Japón: temporal de nieve deja niveles récord e interrupciones en transporte).

Los García son afortunados, todos tienen un techo donde dormir cobijados en diferentes panteones que mantienen limpios y arreglados. Ganan unos 8 mil pesos mensuales (2 dólares por cada uno), pero otros vecinos viven sobre tumbas a la intemperie.



Algunas familias han logrado instalar un techo de uralita sobre las tumbas que cuidan para guarecerse de las frecuentes trombas de agua manileñas, como es el caso de Giselle Bautista, de 27 años, quien vive así con su marido y cinco hijos.



Giselle se mudó al North Cemetery de Manila, con 14 años, desde las calles del peligroso barrio de Bulacan, pero su esposo es ‘nativo’ del cementerio, donde trabaja de pintor de las coloridas tumbas de ese camposanto de 54 hectáreas, informó ‘EFE’.



Pese a la multitud que habita este cementerio, sigue presentándose actividad funeraria.



En un día ocupado se pueden estar realizando hasta 80 funerales simultáneamente, todo bajo la mirada de los residentes que ven en este tipo de ceremonias un espacio más para poder descansar, informó el ‘New York Times’.

El narcotráfico y la prostitución, problemáticas comunes

Ahora con la guerra antidrogas hemos tenido redadas policiales FACEBOOK

TWITTER

Como cualquier otro barrio de Manila, el cementerio del Norte posee todo un sistema de transporte que saca e ingresa habitantes a los diferentes puntos del mausoleo. Por lo general, son bicitaxistas conformados por los mismos residentes que se ganan la vida diariamente por medio de este particular trabajo.



Aunque no todo es ‘color de rosas’, pues el narcotrafico y la prostitución se han tomado de a poco los rincones de la necrópolis.



“Antes era más seguro. Ahora con la guerra antidrogas hemos tenido redadas policiales por la noche. Aunque estamos más protegidos, aquí también hay drogas y prostitución“, lamentó Bautista en conversación con ‘EFE’.



(También: ¿Ejercitarse mientras come? La apuesta de McDonald's en China).

Facebook Twitter Linkedin

Ceremonia fúnebre en mitad de la vivienda de una familia que habita el cementerio. Foto: EFE

Si bien es una zona cerrada, la drogadicción y las pandillas se han vuelto un tema recurrente. Los habitantes del cementerio ahora tienen que cerrar con candado las tumbas donde descansan por temor a ser asaltados por los diferentes grupos criminales que merodean en la zona.



‘The New York Times’ afirmó que este incremento de la criminalidad en la necrópolis se debe a la migración de bandas delincuenciales que fueron despojadas de barrios marginales aledaños producto de las redadas policiales.



Sin embargo, ante la marcada sensación de inseguridad este sector, sigue siendo un punto turístico no solo por extranjeros, sino por los mismos filipinos que, sorprendidos, visitan este lugar diariamente para conocer un poco más del diario vivir en el cementerio.

Más noticias

Las controvertidas medidas en Latinoamérica para frenar a ómicron

EE.UU. y Rusia se reunirán el 10 de enero para hablar sobre Ucrania

Ganadores 2021 del Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación

Cinco muertos, incluido el sospechoso, en varios tiroteos en Colorado

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE