Kim Jong-un promete nueva reunión entre Coreas

En una inusual carta dirigida al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el dirigente norcoreano Kim Jong-un expresó su intención de “reunirse a menudo con Moon en el 2019”, para promover la paz y “resolver conjuntamente el problema de la desnuclearización de la península”, dijo un portavoz de la presidencia surcoreana, quien este domingo difundió la carta a los medios.

En la misiva, Kim lamentó que no se llevara a cabo su plan de visitar Seúl a fines de este año, en lo que sería su cuarta reunión bilateral en el 2018.



En el marco de una reconciliación, el líder norcoreano se reunió con su homólogo surcoreano tres veces en el 2018: dos veces en Panmunjom, pueblo fronterizo entre ambos países, y una vez en Pionyang, la capital de Corea del Norte.



Durante esta última visita en septiembre, Kim Jong-un había prometido visitar la capital surcoreana, Seúl, “lo más rápido posible”, lanzando rumores según los cuales iba a ir antes de final de año. La carta también expresó una “firme voluntad de venir a Seúl para discutir sobre el futuro”.

Teóricamente, ambos países vecinos siguen en guerra, ya que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un alto el fuego y no con un tratado de paz.



Moon, abogado defensor de los DD. HH., ha intercedido por el diálogo para empujar al empobrecido pero nuclearmente armado Norte hacia la desnuclearización. En sus redes sociales, Moon agradeció a Kim su “cálida” carta. “Acojo la intención de Kim de resolver juntos la cuestión de la desnuclearización (...) con frecuentes reuniones incluso el próximo año”, dijo el mandatario. “Si nos reunimos con sinceridad, no hay nada que no podamos lograr. (...) Llevó mucho tiempo llegar hasta aquí y mucho ha cambiado en un año”, añadió.



Este hecho se da en vísperas del discurso de Año Nuevo que será pronunciado por Kim.



AFP