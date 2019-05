Kim Jong-un ejecutó a funcionarios por fracaso de diálogos con Trump

El régimen de Corea del Norte habría ejecutado al que fue embajador en España y exencargado de las negociaciones para la segunda cumbre entre su país y EE. UU., Kim Hyok-chol, tras el fracaso de dicha reunión, según informó este viernes el diario surcoreano Chosun Ilbo.

Kim Hyok-chol, que realizó el trabajo preparatorio antes de la cumbre y viajó hasta la capital vietnamita a bordo del tren privado de Kim Jong-un, fue fusilado por "traicionar al líder supremo" tras "ponerse del lado de EE. UU." antes de la reunión, publicó el Chosun Ilbo.



Junto a él "otros cuatro altos funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores fueron ejecutados en marzo en el aeropuerto de Mirim luego de una investigación", señaló el diario citando una fuente norcoreana no identificada.

Imagen del hombre que se presume sería el negociador norcoreano Kim Hyok Chol (c.i corbato azul) tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Beijing en febrero de 2019. Foto: Ed Jones / AFP

El periódico afirma, además, que la intérprete de Kim, Shin Hye Yong, fue enviada a un campo de prisioneros y reeduccación ideológica por un error en su traducción durante los diálogos en Vietnam.



Al respecto, la oficina presidencial surcoreana no quiso comentar y dijo a través de su portavoz, Ko Min-jung, que "sería inapropiado sacar conclusiones apresuradas" sobre informaciones que aún están por confirmar.



Por su parte, los medios oficiales del régimen de Pionyang no hicieron ninguna alusión reciente a Kim Hyok-chol ni a Shin Hye Yong, aunque anteriormente, el diario norcoreano Rodong Sinmun publicó un artículo en el que habló de "traidores" que "no podrán evitar el severo juicio de la revolución".

Sin mencionar nombres, el periódico del Partido de los Trabajadores señaló que ciertas personas "actuaban de una forma y reverenciaban al líder en su presencia y soñaban con otra cosa a sus espaldas", una actitud tachada de "anti-Partido y antirrevolucionaria".



La supuesta ejecución de Kim Hyok-chol habría tenido lugar un mes después de la cumbre celebrada a finales de febrero en Vietnam, informó el citado diario surcoreano, y subraya que fue ordenada directamente por el "líder supremo".



De acuerdo con fuentes del periódico Chosun, que Kim Jong-un habría decidido además purgar a su hermana y estrecha colaboradora en sus encuentros con Trump y otros líderes extranjeros, Kim Yo-jong.

El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de EE. UU, Donald Trump, durante la Cumbre en Hanói. Foto: Leah Milli / Reuters

Vale resaltar que ni la hermana del líder norcoreano ni Kim Yong-chol formaron parte

de la corte que acompañó al dictador en su viaje a Vladivostok (Rusia) a finales de abril para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, pese a ser integrantes fijos de los equipos que rodearon a Kim Jong-un en sus anteriores reuniones con otros mandatarios.



Las informaciones sobre esta presunta purga se dieron cuando el Rodong Sinmun, órgano oficial del partido en el poder de ese país, advirtió este jueves que quienes cometieran actos hostiles al partido o antirrevolucionarios se enfrentarían al "juicio severo de la revolución".



