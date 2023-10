El ataque del movimiento palestino Hamás sobre Israel dejó ya más de 1,200 muertos en el país, impactando significativamente a los kibutz, comunidades agrícolas cruciales en la historia israelí.



Las autoridades encontraron escenarios desgarradores en estas pequeñas comunidades, incluyendo el hallazgo de cuerpos desmembrados y decapitados en Kfar Aza y Beeri.



Actualmente, existen unos 270 kibutz en Israel, con entre 40 y más de 1,000 miembros. La mayoría tiene entre 300 y 400 miembros adultos y una población de 500 a 600 habitantes.

Israel organiza una visita de prensa a los kibutz de Beeri y Kfar Aza para mostrar la matanza de Hamás.



A su vez, Israel impide la entrada en Gaza a periodistas extranjeros.



Los Kibutz son una forma única de asentamiento rural judío en Israel que va más allá de la simple administración de la producción agrícola.



Según el diccionario de la Real Academia Española, un Kibutz es definido como una "colonia agrícola de producción y consumo comunitarios".



Esta definición, sin embargo, no captura completamente la esencia de lo que un Kibutz representa. La palabra "Kibutz" proviene del hebreo, que significa "agrupación" o "reunión", y simboliza mucho más que solo una forma de administrar la producción agrícola.

Kibutz después de la masacre Foto: EFE

Los Kibutz son una proyección política del sionismo y han desempeñado un papel esencial en la creación del Estado de Israel, como se destaca en el sitio web de El Orden Mundial.



En esencia, un Kibutz no se basa únicamente en principios de producción, sino que también está arraigado en valores de responsabilidad social, igualdad y cooperación. Funciona bajo la premisa de que todos los ingresos generados se destinan a un fondo común según información de Rtve.



Estos ingresos se utilizan para gestionar la explotación agrícola, realizar inversiones y garantizar la ayuda mutua y recíproca entre los miembros de la comunidad.



Según la Agencia Judía para Israel, este enfoque de compartir recursos y responsabilidades es fundamental en la estructura de un Kibutz, y ha contribuido significativamente a la formación y el desarrollo de la nación israelí.

Masacre de más de 100 personas

Junto a tres bicicletas infantiles yacen seis bolsas mortuorias. Y al fondo, los cadáveres de los atacantes palestinos. Es una de las escenas que dejó la masacre de más cien civiles israelíes a manos de Hamás en el kibutz de Kfar Aza.



La granja colectiva fue asaltada el sábado por los milicianos del movimiento palestino, infiltrados desde la Franja de Gaza, a apenas dos kilómetros.



Los atacantes "incendiaron las casas, para obligar a sus ocupantes a salir" y luego ametrallarlos, cuenta Omer Barak, un oficial israelí de 24 años.



"Pero muchos prefirieron morir quemados, o intoxicados por el humo, en lugar de morir a manos de los terroristas", afirma.

Israel asegura que ha recuperado unos 1.500 cadáveres de milicianos de Hamás en territorio israelí. Foto: AFP

"Encontramos muchos cadáveres dentro de las casas". El oficial, que luchó con sus compañeros durante dos días para liberar Kfar Aza, dijo haberse sentido "aterrorizado" con lo que encontró en el kibutz. "Nunca he visto nada peor.



Me vine abajo cuando vi los cadáveres de dos niños asesinados". "Cuando retiramos los cadáveres de civiles, de niños, pensé en el general Eisenhower, cuando vio los campos de la muerte en Europa", comenta a la prensa el general retirado Itai Veruv.



En Kfar Aza, una cooperativa con césped finamente cortado entre las casas, el odor a muerto es omnipresente.



El sitio está sembrado de restos de asaltantes, reconocibles por sus chalecos antibalas negros, algunos hinchados por el efecto de la putrefacción.

