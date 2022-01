El presidente de Kazajistán, Kassym Jomart Tokayev, rechazó ayer cualquier negociación con los manifestantes y autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar "sin aviso previo" para poner fin a las protestas que sacuden el país, declaraciones que provocaron la preocupación internacional.



El mayor país de Asia central ha sido escenario de una revuelta que estalló el domingo en las provincias, tras una subida del precio del gas, y se extendió a otras ciudades, y sobre todo a Almaty, la capital económica, donde las manifestaciones se convirtieron en violentos y caóticos disturbios.



Un contingente de tropas rusas y de otros países aliados (de alrededor 2.500 efectivos) llegó el jueves a esta antigua república soviética para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales, junto a las fuerzas de seguridad locales.



En este sentido, Tokayev dio las gracias al presidente ruso, Vladimir Putin, quien "respondió muy rápidamente" a su pedido de ayuda. "He dado la orden de disparar a matar sin aviso previo", dijo Tokayev, en un discurso difundido por televisión, añadiendo que los "terroristas siguen dañando los bienes y usando armas contra los ciudadanos".



Tokayev rechazó cualquier negociación y prometió "eliminar" a los "bandidos" que han provocado estos disturbios, que según él son "20.000" y tenían "un plan claro". "¿Qué tipo de negociación se puede tener con criminales, con asesinos? Nos hemos enfrenado a bandidos armados y entrenados (...) Hay que destruirlos y es lo que haremos en poco tiempo" agregó.



Ante estas duras declaraciones del mandatario kazajo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, pidieron por su parte el "fin de la violencia" y "moderación". En cambio, el presidente chino, Xi Jinping, aplaudió las "medidas fuertes" tomadas por el gobierno kazajo contra los manifestantes.



El presidente francés, Emmanuel Macron (der.), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izq.), asisten a una conferencia de prensa. Foto: EFE/EPA/MICHEL EULER/POOL MAXPPP FUERA

Por su parte, la ONU llamó este viernes a todas las partes de la crisis en Kazajistán a respetar los derechos humanos y evitar la violencia después de la orden del presidente de “disparar a matar”. "En cualquier situación, es claramente necesario respetar los derechos humanos y los estándares internacionales cuando se restablece el orden público", dijo el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric.



Por su parte, la diplomacia estadounidense advirtió a las tropas rusas contra cualquier violación de los derechos humanos o intento de "tomar el control" de las instituciones del país.



El Gobierno de Kazajistán también dijo ayer que el orden constitucional había sido "ampliamente restablecido en todas las regiones", en tanto los militares rusos desplegados empezaron a "desprenderse de algunas de las tareas que se les habían asignado", según Moscú.



Según el Ministerio del Interior de Kazajistán, 26 "criminales armados" murieron. Por su parte, las fuerzas de seguridad reportaron 18 muertos y 748 heridos entre sus efectivos. Las autoridades han establecido 70 puntos de control en todo el país y, de momento, más de 3.800 personas han sido detenidas.



Manifestantes chocan con policías kazajos durante una manifestación por un aumento en los precios de la energía en Almaty, Kazajstán, el 5 de enero de 2022. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER KUZNETSOV

Sin embargo, estas cifras no se han podido contrastar con ninguna fuente independiente, y el gobierno no ha aportado ningún balance de los civiles, al margen de los manifestantes.



De momento, el escenario en el país es de caos. En un distrito financiero, que tenía todos sus bancos cerrados, la policía ayer paraba y registraba a aquellos coches con conductores considerados sospechosos.



La mayoría de los vuelos con destino en el país fueron cancelados y las agencias de prensa rusas informaron, citando a funcionarios kazajos, que el aeropuerto de Almaty solo estará operativo para vuelos militares hasta el domingo.

La intensidad y el carácter súbito de estos disturbios han causado impacto en Kazajistán, un país de 19 millones de habitantes, rico en recursos naturales y reputado por su gobierno tan estable como autoritario.



Al margen del alza de precios en el gas, la cólera de los manifestantes estaba dirigida contra el expresidente Nursultán Nazarbáyev, de 81 años, que dirigió el país de forma autocrática desde 1989 a 2019, y conserva una gran influencia. Es además considerado el mentor del actual presidente. Algunos medios kazajos afirmaron que Nazarbáyev y su familia abandonaron Kazajistán, pero esta información no pudo ser verificada con una fuente independiente.

AFP Y EFE

