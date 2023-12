Daniel Sancho ya tiene fecha para juicio por crimen del colombiano Edwin Arrieta: fotos

El español Daniel Sancho compareció ante un juez en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Más de cuatro meses después del crimen, este 12 de diciembre, el joven acudió a la diligencia, en la que se estableció la fecha cuando irá a juicio y cuáles serán los numerosos testigos del caso.

(Más: Vuelco en caso Daniel Sancho: colombiano declararía contra el asesinado Edwin Arrieta).

El médico Arrieta fue asesinado el 2 de agosto en la isla tailandesa Phangan, el mismo día cuando se había citado con Sancho para unas vacaciones. Aunque en su momento el chef confesó a la Policía que lo había agredido hasta la muerte, ahora su postura es que se trató de un "accidente" tras una discusión en la habitación de un hotel.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

Desde entonces, permanece en una cárcel, acusado por la Fiscalía del delito de asesinato premeditado, el cual en Tailandia se puede castigar con la pena de muerte.

El ente investigativo fundamenta su acusación en testigos, imágenes de cámaras de seguridad y facturas de compra, según los cuales Sancho habría adquirido elementos contundentes para asesinar al cirujano plástico y, tras el crimen, arrojar sus restos a un vertedero y al mar.

Esta es la fecha y la lista de testigos en juicio contra Daniel Sancho

Sancho deberá responder por tres delitos: asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. El hijo del actor Rodolfo Sancho se declaró no culpable de los dos primeros; aceptó la desaparición de los restos del colombiano, de 41 años.

El juicio contra el español tendrá lugar en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) del 9 de abril al 3 de mayo del 2024 y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho. Foto: YouTube: Puro disfrute

(Vea: El drama en la familia de Edwin Arrieta ante giro de Daniel Sancho en declaración).

El juez fijó teniendo en cuenta el número de testigos las fechas del juicio, que se desarrollará durante 15 días laborables de martes a viernes, informó a la agencia EFE una fuente cercana al caso.

La Fiscalía contará en el juicio con 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Arrieta han llamado a declarar a dos, incluidos los padres de la víctima, que solo cuentan como uno.



La defensa, por su parte, acudirá con al menos 27 testigos, aunque no se descarta que pueda incluir alguno más antes de que se celebre el juicio, que tendrá lugar en la isla de Samui, donde Daniel Sancho se encuentra en prisión desde el pasado 7 de agosto.

Los primeros en declarar serán los testigos de la Fiscalía, que darán paso a los citados por el abogado de Sancho, el letrado de oficio Aprichat Srinuel.



Una vez acabado este proceso el 3 de mayo, las partes podrán hacer un alegato final y se fijará una nueva fecha para leer el fallo, según estableció el juez durante una vista este 12 de diciembre a puerta cerrada.

(También: 'Pesado': pedido repentino que Daniel Sancho les hizo a sus amigos sobre Edwin Arrieta).

Las nuevas imágenes de Daniel Sancho al conocer fecha de su juicio

En la reciente diligencia judicial, Sancho fue captado, por primera vez desde que ha estado preso, por cámaras de medios de comunicación. Llegó al Tribunal en una furgoneta que permitió verlo con claridad.

VIDEO | El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia comenzará el 9 de abril y tendrá 57 testigos. pic.twitter.com/QGbVIF8xZ1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 12, 2023

El joven, de 29 años, portaba el uniforme de la cárcel. Rapado y con tapabocas, miró a su alrededor e intentó esconderse del foco de los lentes cuando notó la presencia de los periodistas.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho en su llegado al Tribunal de Tailandia el 12 de diciembre de 2023. Foto: EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

Silvia Bronchalo, mamá del acusado, lo acompañó en la cita."No sé nada, ya os enteraréis, ya os contará el equipo jurídico", expresó al ser cuestionada sobre las pruebas y la lista de testigos que la defensa del español presentó.

Facebook Twitter Linkedin

Silvia Bronchalo, mamá de Daniel Sancho. Foto: EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

Según ha trascendido, entre los 27 testigos que declararán a favor de Sancho estarían uno protegido y otro de nacionalidad colombiana, como había anticipado la abogada de la familia de Edwin Arrieta.

(Vea: Inesperado giro en autopsia de Edwin Arrieta sacude caso de Daniel Sancho en Tailandia).

"Están intentando proponer un nuevo testigo que no sabemos quién es. Solamente se nos ha dicho que es una persona colombiana, no tengo los datos, pero vamos a ser muy incisivos para saber qué sabe esta persona", contó Beatriz Uriarte a finales de noviembre para el canal español Telecinco.



La abogada Uriarte criticó la postura que adoptaría dicho testigo: "Al parecer, hasta el día de hoy lo que no se ha dicho es que esta persona estuviera en Tailandia. ¿Quién es? Si va a venir al procedimiento a calumniar a Edwin, entiendo que no es lo correcto".

También puede ver:

- El festejo detrás de la riña de colombianos en Polonia: uno cerca de la cadena perpetua.

- ‘Fui au pair en Estados Unidos; terminé maltratada y demandé’: travesía de colombiana.

- 'Es un alivio': padre de Michel Dayana González tras captura de Hárold Echeverry.

- '40 días sin rastro': las incógnitas del caso Jimena Castillo, desaparecida en Sogamoso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE