Un escándalo se desató en la de la Escuela Politécnica Industrial de Jiangxi, en la provincia suroriental de China, cuando un joven encontró en su almuerzo la cabeza de una rata.



En el momento en el que el desagradable bocado apareció en su plato, el estudiante le tomó fotografías y videos y le reclamó al personal de la cafetería que le insistía en que se trataba de carne de cuello de pato.



Esto a pesar de que en las fotos que circularon en la red social china Weibo se aprecian unos diminutos dientes.

El caso escaló rápidamente y debido a su viral las autoridades tuvieron que intervenir. De acuerdo con 'CNN' no es la primera vez que algo así ocurre, pues se ha hablado de leche en polvo para bebés contaminada y el "aceite de alcantarilla", aceite reciclado contaminado con residuos alimentarios o incluso aguas residuales.



Por eso, la normativa se ha endurecido, lo que parece empujó a los trabajadores del comedor y a la institución a mentir. Incluso, el propio estudiante que encontró la cabeza de rata en su plato tuvo que rectificar.



Pero según los estudiantes de la universidad, el puesto en cuestión funcionó normalmente tras el incidente, aunque pocos comían allí, recolecta el medio 'What's on Weibo'

El trozo de carne estaba mezclado con el resto de la comida. El joven lo grabó y tomo algunas fotos. Foto: Captura de pantalla 墙内笔记

Sin embargo, las evidencias ya estaban en internet y el ruido empezó a crecer, algunos utilizaron la red social china para burlarse, mientras otros expresaron su indignación por la evidente mentira.

Fue tanto así que el Gobierno de Jiangxi anunció el 10 de junio que había puesto en marcha una investigación sobre el incidente, con un grupo de trabajo al que se unieron funcionarios de educación, seguridad pública y autoridades de supervisión del mercado.



Una semana después, el equipo concluyó que no era un trozo de cuello de pato, y que la oficina local de supervisión del mercado y la escuela habían llegado a una "conclusión errónea" por no haber investigado "con diligencia", confirmando que era la cabeza de un roedor de acuerdo con 'CNN'.



La licencia del comedor ha sido revocada y la empresa que lo gestiona ha recibido una sanción máxima en virtud de las leyes de seguridad alimentaria, según el comunicado del gobierno local.



No obstante, como menciona el portal 'What's on Weibo', los usuarios de la red social señal que lo más importante es saber qué pasó con el resto del roedor y si todos los que comieron en el puesto de la cafetería el 1 de junio consumieron carne de rata sin saberlo.

