Los medios españoles han relatado casi que 'minuto a minuto' la situación del chef español Daniel Sancho en Tailandia, en donde han mostrado cada momento que está viviendo conocido joven en su primer tiempo en prisión.



Hace pocos días volvió a recibir la visita de su madre Silvia Bronchalo en la prisión de Koh Samui, donde confesó haber asesinado al médico colombiano Edwin Arrieta.



Asimismo, su padre, el actor Rodolfo Sancho, también lo visitó y la familia entera espera que las autoridades de Tailandia reconsideren la idea de darle pena de muerte por el crimen y opten por una condena perpetua.

A pesar de que Daniel Sancho declaró haber asesinado al cirujano Arrieta, autoridades expresaron cómo fue el momento en que el culpable declaró como llevó a cabo el crimen.



Las autoridades no ponen en duda la culpabilidad de Sancho, ya que tienen múltiples pruebas que así lo confirman, además de contar con imágenes de cámaras, ADN y testigos presenciales de lo que sucedió.



De acuerdo con el Coronel Paisan Sangthep, en el primer interrogatorio, la policía intentó engañar a Daniel con algunas preguntas cuando aún era sospechoso y de esta forma pudieron arrestarlo de inmediato.



Según el oficial, tales fueron las preguntas que le hicieron a Sancho, que no le quedó más que confesar, evidenciando el remordimiento que tuvo al ejecutar tales acciones, por lo cual se mostró consternado y comenzó a llorar mucho.



"Habían estado enamorados durante aproximadamente un año, el acusado intentó romper o terminar la relación con el fallecido, pero el difunto no dio su consentimiento", expresó el oficial.



Otra de las pruebas fehacientes para creer que Sancho es el asesino de Edwin Arrieta es que descubrieron que después de que Arrieta entró al hotel ya no volvió a salir más, por lo tanto, aseguran que Sancho fue quien cometió el asesinato porque era la única persona y la última que estuvo con el cirujano colombiano.

