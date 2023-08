La comunidad de Tokio protesta en contra del gobierno por la decisión de verter aguas nucleares al pacifico. Por esta razón, cientos de ciudadanos se manifestaron frente al Parlamento japonés el pasado 22 de agosto y dejaron ver su inconformismo ante esta grave medida de contaminación.

Miwako Kitamura, uno de los residentes de este país, manifestó que esto podría traer graves consecuencias para el medio ambiente y para las personas que viven en esta zona. "Siento más que preocupación y creo que no se puede permitir jamás. No puedo creer para nada lo que dice y hace TEPCO".

La protesta ciudadana se dio luego de conocerse el anunció del inició del vertido el próximo jueves 24 de agosto, decisión tomada tras una reunión encabezada por el Primer Ministro Kishida con los ministerios involucrados en la gestión del desastre nuclear.



Aunque el gobierno y la compañía propietaria de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO), han afirmado que el vertido es seguro, Akihiko Katano, un residente de Tokio, afirmó que esto se podría tratar de algo no tan cierto. "El agua contaminada nuclear sigue sacando su radioactividad y no se ha terminado de tratar, el vertido no puede permitirse", aseguró.

Además, varios ciudadanos consideran que Japón podría estar buscando utilizar esta decisión para lograr una aceptación de la política nuclear y facilitar su uso en el ámbito militar. Todo esto, sin ver las consecuencias que trae a largo plazo para los ciudadanos y en general para el ecosistema.

¿Qué contienen estas aguas?



Los líquidos que se empezarían a verter este jueves, están compuestos por agua contaminada durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados y el combustible fundido que resultó del desastre nuclear causado por el terremoto y tsunami de marzo de 2011.



También incluye filtraciones de agua de lluvia que han llegado a las instalaciones desde hace más de 10 años. Aunque varios científicos de dicho país han trabajado para eliminar todos los elementos radioactivos de estos líquidos, el proceso no ha sido del todo satisfactorio y expertos aseguran que los niveles de contaminación de estos vertederos alcanzan niveles muy altos.

