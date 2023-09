El Gobierno de Japón señaló hoy que se encuentra "vigilando con preocupación" los movimientos de Pionyang ante la posibilidad de que los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Rusia, Vladimir Putin, se reúnan próximamente.



Tokio se pronunció así tras las informaciones publicadas por medios estadounidenses que apuntaban a un encuentro planeado entre los líderes de Moscú y Pionyang para, entre otros puntos, sellar un intercambio de armamento y tecnología aeroespacial y militar, lo que podría vulnerar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Estamos vigilando esta situación con preocupación, ya que podría suponer un caso de violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíben totalmente las exportaciones de armamento y materiales relacionados de Corea del Norte", dijo hoy al respecto el portavoz del Ejecutivo nipón, Hirokazu Matsuno, en rueda de prensa.



Japón se encuentra "analizando los movimientos de Corea del Norte, incluidos los militares" y "seguirá cooperando estrechamente con la comunidad internacional con vistas a que el país cumpla las resoluciones de la ONU", añadió Matsuno.

Estados Unidos, por su parte, advirtió en la víspera a Corea del Norte de que "pagará un precio en la comunidad internacional" si suministra armamento a Rusia destinado a la guerra en Ucrania y pidió al país que respete su compromiso público de que no lo hará, a través del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



Washington ya había denunciado el pasado miércoles que la negociación entre Rusia y Corea del Norte para la compra de armas avanza activamente y que, de llevarse a cabo, permitiría a Moscú recibir múltiples tipos de municiones.



El Kremlin rehusó este martes confirmar ese posible encuentro y en Washington, Sullivan recordó que, aunque poseen información de que Kim "tiene expectativas de que la discusión prosiga, incluso entre líderes y tal vez en persona", no puede "entrar en detalles" al respecto.

Los diarios The New York Times y The Washington Post publicaron el pasado lunes que el líder norcoreano planea viajar a Rusia este mes para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, y sellar el antes mencionado intercambio.

