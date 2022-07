Japón está en un plan ambicioso para que los humanos podamos tener un hábitat fuera de la Tierra a más tardar en la mitad de este siglo XXI. Según sus análisis, la vida en otros ambientes está “a la vuelta de la esquina” y para hacerlo una realidad puso en marcha un proyecto de tres objetivos.

Primero, esperan generar infraestructuras en la Luna y Marte. Segundo, buscan que tales ecosistemas permitan la vida. Y tercero, quieren poner en funcionamiento un sistema de transporte entre el planeta rojo, el satélite y la Tierra, algo que se conocería como viajes interplanetarios.



“La humanidad ahora pasa de la era de ‘permanecer’ en el espacio a la era de ‘vivir’ en la Luna y en Marte”, anunciaron los investigadores de la Universidad de Kyoto y Kajima Corporation (la empresa constructora más antigua del país), mediante un comunicado.

La estructura albergaría vida. Foto: Kajima Corporation

¿Cómo llevarán la vida al espacio?



El primer reto que afrontan es ‘generar gravedad’. Los estudios científicos han demostrado que es un tema clave para la vida, pues sin ella “es posible que los mamíferos no puedan dar a luz con éxito, no puedan desarrollarse normalmente (…). Si una persona crece en baja gravedad, no podría pararse en la Tierra”, precisaron.



Para solventar el asunto, diseñan una infraestructura con gravedad artificial, la cual, a simple vista, parece un gigante cono que se posará sobre un sector de la Luna y Marte y que recibirá el nombre de Lunar Glass y Mars Glass. De acuerdo con sus planes, rotará en el espacio y gracias a la fuerza centrífuga creará la gravedad necesaria para la existencia humana.

El diseño será el de un 'mini bioma'. Foto: Kajima Corporation

“Podrán tener hijos sin ansiedad y mantener una condición física que les permita regresar a la Tierra en cualquier momento”, expresaron.



Su construcción será un ‘mini bioma central’. En términos sencillos, un espacio habitable provisto de agua y vegetación para resguardar a los migrantes sin ningún tipo de inconvenientes.

Ahora bien, ¿cómo se podría viajar hasta allá? Un sistema de transporte conectará a la Tierra, Marte y la Luna de manera sencilla. Los viajes de largo plazo se harán en trenes que, según los bocetos presentados, se asimilarían a los de alta velocidad que hay en Japón. Eso sí, no será una línea de metro común; tendrá que tener un modelo giratorio “para minimizar los efectos en la salud de la baja gravedad”.

El tren permitiría viajar entre los planetas. Foto: Kajima Corporation

“Cada colonia tendrá sus actividades económicas y muchas personas viajarán por negocios y turismo”, argumentaron.



A la Universidad de Kyoto y Kajima Corporation se une el Manned Spacecraft Center (una entidad perteneciente a la Nasa, de Estados Unidos) y la Escuela de Graduados de Integrated Ars Vivendi. Todos ellos están investigando con el fin de “concientizar al público sobre los desafíos de la vida en el espacio”.

Si sus bocetos e indagaciones dan buenas perspectivas, darían el siguiente paso: construir la instalación y reunir los requisitos humanos, legales y logísticos para establecerla en el espacio.



Para los japoneses, su proyecto es muy diferente a los trabajos que desarrolla, por ejemplo, Estados Unidos, con los cuales busca pisar la Luna de nuevo en 2025 con la misión Artemisa tras Apolo 17 que ondeó la bandera americana en 1972.

“Estamos convencidos de que los tres objetivos de nuestra propuesta no están en los planes de otros países. (Desarrollamos) tecnologías centrales que son esenciales para garantizar la migración espacial humana en el futuro”, concluyó Yosuke Yamashiki, doctor en Ingeniería de la Universidad de Kyoto.

