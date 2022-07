La policía japonesa detuvo a un hombre por disparar supuestamente con escopeta al exprimer ministro nipón Shinzo Abe durante un acto de campaña celebrado este viernes (hora local), según informó la cadena estatal NHK.



El detenido, cuya identidad no ha trascendido, habría disparado a Abe por la espalda mientras el político ofrecía un discurso en la ciudad de Nara (oeste de Japón) durante la campaña para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento nipón que se celebran este domingo.

Al ser llevado al hospital, el político no presentó signos vitales, según cita la agencia AFP.



"Un departamento local de bomberos dice que el ex primer ministro

Abe parece estar en estado de paro cardiorrespiratorio", informó la cadena pública NHK, utilizando una expresión usada en Japón antes de que un médico confirme la muerte. Policías y bomberos no pudieron confirmar la información al ser consultados por esa agencia.



Noticia en desarrollo...



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe