A partir de este mes de junio, Japón abrió de nuevo sus fronteras para que extranjeros visiten la desarrollada isla. La medida llega tras los años difíciles a causa de los contagios y muertes por la pandemia del covid-19.

Su capital, Tokio, fue la sede de los Juegos Olímpicos 2020 (llevados a cabo en julio de 2021). Pero en aquel momento no se recibieron extranjeros, pues los eventos deportivos se desarrollaron a puerta cerrada. En general, en estos dos años las restricciones impidieron, mayormente, la entrada de personas no nacidas en el país asiático.



Con la reciente normativa se buscará reactivar el turismo. Eso sí, la flexibilidad no será del todo; se continuará vigilando el comportamiento de propios y visitantes.



Así que, si usted desea viajar a la isla, deberá tener en cuenta estas reglas anunciadas por la Agencia de Turismo de Japón. De incumplirlas, lo pueden expulsar y subirlo a un vuelo de vuelta a su país.

Los turistas deberán cumplir las medidas sanitarias. Foto: iStock

Cuarentena y prueba para diagnosticar covid-19

Por el momento, solo se permitirá el ingreso de 20 mil personas al día provenientes de países en los que la presencia del covid-19 es muy baja. Para identificar ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón elaboró una lista de naciones en categoría roja, amarilla y azul.



Los turistas de Pakistán, Fiyi, Albania y Sierra Leona están en color rojo. Eso quiere decir que deberán llegar a Japón y someterse a una cuarentena de tres días en un lugar designado por las autoridades sanitarias, además de hacerse una prueba covid que arroje resultado negativo.

Varias naciones de Asia, Oceanía, Europa, Oriente Medio, África y América Latina (como Cuba, Perú, Venezuela, Uruguay y Honduras) están en color amarillo. Sus ciudadanos tendrán una cuarentena de tres días en casa y una prueba covid.



En cambio, los demás países del mundo, como Colombia, están en categoría azul. Por lo tanto, los turistas no deberán estar en cuarentena ni hacerse exámenes.



Vale decir que se pedirá el certificado de vacunación anticovid.

Personas en aeropuerto de Japón. Foto: Kazuhiro NOGI / AFP

Planes turísticos ‘milimétricamente’ diseñados

Todos ellos deberán antes ponerse en contacto con agencias de viajes y adquirir un plan turístico. Dichas empresas les explicarán cada una de las normas niponas. En Japón un guía turístico lo estará esperando y lo acompañará durante toda su estadía.



“Los guías les deben recordar con frecuencia las medidas de prevención de infecciones, incluido el uso del tapabocas, en cada recorrido”, precisaron las autoridades. El tapabocas se deberá portar en todos los espacios, “incluso al aire libre (…) en situaciones en las que las personas conversan muy cerca”.

No hay evidencia de que estar acompañado por guías turísticos reduzca los riesgos de infección FACEBOOK

La visita completa estará planeada: hoteles, restaurantes, recorridos y transporte. Por ejemplo, tendrá la posibilidad de probar la gastronomía nipona, pero el sitio deberá ser acordado antes con su guía. Además, al arribar al lugar tendrá que sentarse en sillas asignadas para extranjeros.



En contraste, las medidas estarían discriminando a los turistas, según dijo Kenji Shibuya, epidemiólogo y director de investigación de la Fundación de Investigación de Políticas de Tokio, en charla con el medio económico ‘Bloomberg’.

Facebook Twitter Linkedin

Las personas en Japón deben usar tapabocas en la mayoría de espacios. Foto: Philip FONG / AFP

“No hay evidencia de que estar acompañado por guías turísticos reduzca los riesgos de infección. En situaciones endémicas, se debe dejar que las personas manejen sus propios riesgos”, recalcó.



De acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, Japón ha vacunado al 80.76 % de su población contra el covid-19, con corte al 7 de junio.

