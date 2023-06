Dos soldados murieron y uno resultó herido el miércoles por un tiroteo en un campo de disparo militar en el centro de Japón, dijo el ejército de autodefensa del país.



"Durante un ejercicio con municiones reales como parte de un nuevo entrenamiento de personal, un aspirante a las Fuerzas de Autodefensas disparó a tres personas", indicó en un comunicado la Fuerza Terrestre de Autodefensa.

El gobierno había indicado previamente que tres miembros de las Fuerzas de Autodefensa (FAD), el ejército del país, habían resultado heridos en un tiroteo en el campo de disparo de Hino. Pero posteriormente las FAD dieron a conocer la muerte de dos de las víctimas, mientras que el tercero permanece herido.



El autor de los disparos fue un miembro de las FAD que resultó detenido, añadió el vocero gubernamental Hirokazu Matsuno sin dar más detalles. La policía local dijo que el tirador fue un joven de 18 años aspirante a integrar la fuerza militar. Se le acusó del intento de asesinato de un soldado de 25 años, indicó un portavoz policial que pidió no ser identificado. Agregó que el sospechoso "disparó un rifle a la víctima con la intención de matar".



La televisión nacional NHK reportó que el herido era un hombre de una cincuentena de años y los dos muertos estaban en la veintena. Imágenes aéreas transmitidas por NHK mostraron a militares y civiles congregados alrededor de un vehículo miliar mientras la policía cerraba las carreteras cercanas. Un poblador local dijo a la red que observó varios vehículos de emergencia llegar a la zona a alrededor de las 09:30, hora local (19:30 hora colombiana) pero que no había escuchado nada antes de eso.

El personal de la Fuerza de Autodefensa (JGSDF) disparó un rifle automático contra los miembros de su unidad durante el entrenamiento. Foto: EFE

Incidentes previos

El campo de tiro de Hino es un espacio techado de más de 65.000 metros cuadrados. El crimen violento en Japón es muy inusual, pero varios incidentes de gran repercusión conmocionaron el país en el último año.



En julio de 2022, el exprimer ministro Shinzo Abe fue asesinado durante un mitin electoral por un hombre armado. En abril, el primer ministro Fumio Kishida escapó ileso después de que un hombre lanzara un artefacto explosivo contra él en otro evento de campaña. Este incidente ocurrió poco antes de la cumbre del G7 en Hiroshima, y generó llamados a intensificar la seguridad en el país.



El mes pasado, la policía también detuvo a un hombre acusado de matar a cuatro personas, incluidos dos agentes, en un ataque con cuchillo y pistola en Nagano, al oeste de Tokio.

AFP

