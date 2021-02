Japón creó ministerio de la Soledad para combatir aumento de suicidios

Frente al marcado incremento de casos de suicidio, especialmente en mujeres y jóvenes, el Gobierno de Japón se vio en la necesidad de nombrar a un funcionario para que se ocupe exclusivamente en tomar medidas que prevengan la difícil situación.



Tetsushi Sakamoto, quien mantiene el cargo de ministro Regional de Desarrollo, asumió el ministro de Soledad para tratar de controlar los suicidios que han aumentado en Japón debido al aislamiento por la pandemia de coronavirus.



(Le puede interesar: ¡Ojo! Estas medidas ya no se aplicarán para prevenir el covid)

Según cifras citadas de la Policía de Japón, 20.919 personas se quitaron la vida el año pasado, 750 más que en 2019, marcando así el primer aumento de las tasas de suicidio en once años.



De acuerdo con cifras gubernamentales, en octubre pasado, murieron más personas por suicidio que por covid-19. Se reportaron 2.153 muertes por suicidio ese mes y 1.765 muertes totales por el virus hasta finales de octubre del año pasado.



(Le recomendamos leer: Así están Colombia y el mundo frente al descenso de casos de covid-19)



Sin embargo, Japón no es el único país que ha registrado esa preocupante tendencia. Los expertos en salud mental se encuentran alarmados sobre el aumento de casos de depresión y otros graves trastornos mentales. En España, por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa durante los cinco primeros meses del año pasado, con un total de 1.343 muertes reportadas.



En 2018 más de nueve millones de personas en Reino Unido se sentían solas y para ello la primera ministra de ese momento, Theresa May, nombró una ministra para la soledad. Tracey Crouch fue la encargada de trabajar en un método para medir la soledad y también financiar los proyectos.

“Las mujeres sufren más el aislamiento"

“Las mujeres sufren más el aislamiento que los hombres y el número de suicidios está en aumento. Espero que identifiquen problemas y promuevan medidas políticas de manera integral”, dijo Sakamoto tras su posesión, y prometió crear un plan para prevenir la soledad social.



(No deje de leer: Su hijo se suicidó y ahora comparte el mensaje de carta de despedida)



Sakamoto tiene entre sus planes realizar un foro urgente a finales de febrero para escuchar a especialistas y activistas y discutir medidas de apoyo a los y las japonesas.



También contempla coordinarse con el Ministerio de Salud para la prevención de estos casos, y con el Ministerio de Agricultura por sus bancos de alimentos, debido a que los suicidios están relacionados con problemas como soledad y pobreza, de acuerdo con información de The Japan Times.



(Además lea: Investigan muerte de Frank Suárez, autor de 'El poder del metabolismo')





El nuevo ministro considera que el aumento en los casos de suicidios se debe a las estrictas medidas de confinamiento que llevan a las personas a quedarse en casa, sumado al desempleo derivado de la misma crisis de salud.



Le recomendamos leer: El final de empresario cuyos negocios se fueron al piso por pandemia)



ELTIEMPO.COM